Friday, a prótese campeã

O estudante Thiago Costa Moreira, de 18 anos, que cursa o terceiro ano do ensino médio na Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) Avelino Magalhães, em Tabuleiro do Norte, região leste do Ceará, a 211 quilômetros de Fortaleza, foi um dos vencedores da 1ª FeNaDante, a Feira Nacional de Ciência e Tecnologia Dante Alighieri, organizada em setembro pelo Colégio Dante Alighieri, em São Paulo.

O jovem apresentou na competição o projeto ‘Friday’, uma prótese de baixo custo, microcontrolada por bluetooth, Wifi, sensor de voz, luva espelho e ou sensor EMG (eletromiográfico), que usa linguagem C++ e funciona como um equipamento de proteção individual (E.P.I) para evitar acidentes de trabalho. É produzida com materiais resistentes, tem variações para membros superiores com limitações de movimentos (Friday EXO) e para membros inferiores (Tuesday), além de uma impressora 3D (Batou) para fabricar as próteses.

“Vencer na FeNaDante foi uma surpresa, principalmente por engenharia ser uma categoria tão concorrida e com ótimos e diversos projetos”, diz Thiago. Além de troféu e medalha, ele foi certificado para participar, em 2020, da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (FEBRACE), uma das principais olimpíadas científicas internacionais realizadas no Brasil.

“A ideia surgiu a partir de algumas referências pessoais de filmes e mangás, principalmente aqueles que abordava o cenário Cyberpunk, como Ghost in the shell e Neuromancer. Neles, eu percebi muito essa visão da evolução da tecnologia e, em contrapartida, a desigualdade existente na sua distribuição”, conta o estudante.

“Me aprofundei em pesquisas envolvendo a biomecânica e a robótica, encontrando uma videopalestra do Hugh Herr na qual ele apresentava sua história de vida e o desenvolvimento de próteses”, relata Thiago.

“Hugh Herr é o fundador da primeira instituição que tenta criar interação entre tecnologia neural e biomecânica, fazendo com que ele se tornasse uma das principais inspirações para o meu interesse pela área e pela tentativa de criação de métodos viáveis para construção de próteses”, comenta o jovem cientista.

O PROJETO – Friday é uma prótese microcontrolada de baixo custo permite ao usuário desempenhar atividades manuais por meio de diversos módulos de controle, como Bluetooth, Wifi, filtro de ruído muscular, sensor de voz e uma luva que espelha os movimentos do usuário. Funciona também como um equipamento de proteção individual para prevenir possíveis acidentes de trabalho.

Foi construída a partir de materiais como poliácido láctico e policloreto de vinila. E a programação foi feita a partir da linguagem C++, aplicada para o controle dos nervos motores e seus ângulos, de acordo com alguns dos possíveis comandos escolhidos.

Com base nos materiais e processos de construção, testes com indivíduos com deficiências em membros superiores estão em andamento para avaliar pontos positivos já alcançados e determinar limitações que ainda precisam ser reformuladas no protótipo, priorizando a opinião e análise desses usuários.

#blogVencerLimites – Você já mantinha alguma relação com o universo das pessoas com deficiência?

Thiago Costa Moreira – Na teoria, sim. Ao ver minha mãe, como educadora física, estudando sobre as funções musculares, acabei me interessando sobre como ocorria o processo de amputações e seus efeitos nos indícios físicos ou psicológicos. Porém, na prática, só tive acesso durante a realização da pesquisa, na qual acabei conhecendo alguns indivíduos que viviam essa realidade e que colaboraram para o desenvolvimento da pesquisa.

#blogVencerLimites – Qual é a lição mais valiosa que você aprendeu ao criar esse projeto?

Thiago Costa Moreira – A lição mais valiosa que aprendi foi a importância de tentar ajudar algum grupo minoritário que enfrente qualquer tipo de desigualdade através de uma ideia, por mais simples que ela seja. Se houver paixão e determinação para ajudar o próximo, é possível se surpreender com o resultado alcançado.

Hoje, sinto muito orgulho ao ver um indivíduo que não tinha um membro superior e que possuia certas dificuldades em algumas tarefas do dia a dia utilizando um protótipo de prótese feito por nossa equipe, criando a expectativa de, no futuro, conseguir criar um produto já pronto para o uso de forma a melhorar a qualidade de vida daquele sujeito.

#blogVencerLimites – Você tem outras ideais de tecnologia assistiva para colocar em prática? Quais são?

Thiago Costa Moreira – Atualmente, nossa equipe tem alguns trabalhos em andamento.

BATOU – Impressora 3D de baixo custo feita a partir de materiais simples e baratos e que ajuda na construção de próteses de baixo custo.

TUESDAY – Ferramenta que ajuda na reabilitação de indivíduos que necessitam de fisioterapia por limitação de algum movimento, mas têm pouco acesso ao serviço.

QUIZ MATEMÁTICO – Aplicativo que nossa equipe desenvolveu, um banco de dados com questões relacionados a avaliações externas que a nossa escola participa, com o objetivo de ajudar os alunos a terem uma maior variedade de questões para o estudo e o acompanhamento e suporte do aplicativo.

