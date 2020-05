Garantia de direitos e cidadania para as mulheres com deficiência no Brasil

Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.

O Coletivo Feminista Helen Keller lançou nesta segunda-feira, 25, o guia ‘Mulheres com Deficiência: Garantia de Direitos para Exercício da Cidadania’. Segundo o grupo, a ideia é oferecer a essa população um instrumento de informação, articulação e ação política.

A publicação integra a campanha ‘‘Ampliar a relevância, o reconhecimento e o impacto da atuação das OSCs no Brasil’. “O guia contextualiza as mulheres com deficiência no Brasil, traz o resgate histórico sobre o movimento de pessoas com deficiência, modelos da deficiência e as contribuições ao e do movimento feminista”, diz o Coletivo.

A meta é alcançar diferentes mulheres com deficiência, assim como movimentos de direitos humanos, pesquisa, legislação, profissionais da saúde, da educação e da segurança pública

“Trazer visibilidade para nossas histórias através de informações que embasem pautas e reivindicações para o exercício da nossa cidadania”, ressalta o Coletivo.

Fazem parte temas como saúde, direitos sexuais e reprodutivos, educação sexual emancipatória, educação, trabalho, violência e acesso à justiça, todos escritos por mulheres com deficiência.

“Quem são as mulheres com deficiência? Quem conta e constrói conhecimento sobre nossos corpos? Por que as mulheres são a maioria da população com deficiência e a relação entre gênero e deficiência ainda é recente? Como alcançar mulheres com deficiência que, muitas vezes, não encontram sua luta representada, e dizer a elas que não estão sozinhas? Esses e outros questionamentos estão materializados no guia”, esclarece o grupo.

Entre as autoras está Anahí Guedes de Mello, ativista surda e lésbica, antropóloga, doutora em antropologia social, pesquisadora associada da Anis – Instituto de Bioética, coordenadora do Comitê Deficiência e Acessibilidade da Associação Brasileira de Antropologia (ABA) e membro do Grupo de Trabalho Estudios críticos en discapacidad do Conselho Latino-americano de Ciências Sociais (CLACSO).

Também participa Izabel de Loureiro Maior, professora assistente aposentada da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em medicina física e reabilitação pela UFRJ, integrante do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Rio de Janeiro, ex-secretária nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República.

Outras autoras, com e sem deficiência, representam entidades como a Rede Lai Lai Apejo, Articulação de organizações de Mulheres Negras Brasileiras, Liga Brasileira de Lésbicas, Movimento Nacional das Cidadãs Posithivas e ANPS – Articulação Nacional de Profissionais do Sexo.

Documento Guia do Coletivo Feminista Helen Keller para Mulheres com Deficiência PDF

