Gol inclui VLibras no serviço de bordo em toda a frota

A empresa aérea GOL oferece a partir desta quinta-feira, 10, no serviço de bordo em seus aviões o atendimento a passageiros surdos por meio do VLibras, um software público de código aberto, gratuito e de livre uso, que traduz conteúdos digitais em texto, áudio e vídeo para a Língua Brasileira de Sinais.

“A GOL é a primeira aérea brasileira a ter tradução em Libras a bordo através de um aplicativo nos tablets da tripulação. A novidade mostra a preocupação em atender adequadamente um público altamente relevante durante todos os trechos que realizam com a companhia”, diz a gerente estratégica de tripulação de cabine, Priscila Hernandez.

“Pela experiência de bordo que a empresa possui e pelo contato constante que sua tripulação mantém com clientes que têm deficiência auditiv, a GOL estudou uma ferramenta que pudesse ajudá-los a se comunicarem mais facilmente dentro das aeronaves”, explica Priscilla.

Após consulta sobre VLibras, governo promete ampliar acessibilidade para surdos

Em entrevista exclusiva ao #blogVencerLimites, a gerente detalha o processo de escolha da solução e como vai funcionar no dia a dia.

#blogVencerLimites – Quando e como surgiu esse projeto? Era uma demanda habitual de clientes surdos?

Priscila Hernandez – A companhia, que tem como propósito ‘Ser a Primeira para Todos’, quer promover a melhor experiência a bordo para seus clientes, ainda mais na atual situação da pandemia.

Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), há cerca de 9 milhões de brasileiros surdos ou com alguma dificuldade auditiva. Em razão da obrigatoriedade do uso de máscaras nas aeronaves, a comunicação dessas pessoas também ficou ainda mais desafiadora, impedindo a leitura labial.

Para endereçarmos o tema e promovermos uma experiência positiva a estes clientes, nasceu o Libras a Bordo. A GOL vai aproveitar o Dia Mundial da Língua de Sinais, dia 10 de setembro, para lançar a iniciativa.

#blogVencerLimites – Como será na prática, no dia a dia? Libras será incluída somente quando solicitado ou será padrão em toda a comunicação? Será especificamente digital ou também presencial? Os funcionários da tripulação da Gol foram capacitados em Libras? Ou a empresa contratou intérpretes e os incluiu à tripulação?

Priscila Hernandez – Na GOL já temos alguns comissários que utilizam a Língua Brasileira de Sinais e agora ampliamos a opção da comunicação em Libras a bordo a todos os tripulantes.

Por meio de uma aplicação instalada nos tablets dos comissários, é possível traduzir o texto digitado ou ditado para Libras usando um avatar digital de um personagem em 3D, o que facilita a comunicação com os clientes surdos ou que têm alguma deficiência auditiva.

O VLibras também tem a possibilidade de ajuste da velocidade de interpretação de acordo com a necessidade do usuário. A aplicação será utilizada sempre que a tripulação identificar ou for sinalizado termos a bordo um cliente surdo ou com dificuldade auditiva. O app será instalado de forma gradativa nos tablets e a GOL planeja ter em todos o devices até o próximo mês.

#blogVencerLimites – Já existe atendimento em Libras nas outras estruturas de atendimento da Gol, nos balcões de check-in, na compra de passagens, nos serviços online?

Priscila Hernandez – Sim, os clientes que tiverem dificuldades auditivas podem pedir auxílio pelo serviço de atendimento no telefone 0800 709 0466.

No aeroporto, temos colaboradores treinados em Libras para realizar o atendimento dos clientes em todas as etapas como check-in e embarque. A GOL está analisando outras formas de comunicação em Libras que ainda estão em estudo de viabilidade para implementação.

Além disso, os clientes podem viajar com o seu cão-ouvinte, caso tenham um. O transporte do cão é gratuito para voos nacionais e internacionais, mas o passageiro deve apresentar um atestado de saúde emitido 10 dias antes da viagem por um médico veterinário, entre outros documentos obrigatórios para embarcar com o cão.

#blogVencerLimites – A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (n° 13.146/2015), embora ainda não totalmente regulamentada, exige acessibilidade nos produtos e serviços para pessoas com deficiências auditivas, visuais, físicas e intelectuais. Muitas empresas preferem ignorar o tema. Outras buscam ferramentas para essa implementação, mas alegam haver obstáculos, falta de informações concretas e poucos profissionais realmente especializados. Qual é a sua avaliação sobre esse cenário?

Priscila Hernandez – A GOL Linhas Aéreas tem perfil pioneiro e está sempre atenta às novas necessidades de mais comodidade e segurança aos clientes.

Como dissemos anteriormente, a companhia está lançando o serviço de Libras a bordo e já possui colaboradores treinados nos aeroportos, além de auxílio pelo telefone. Também possui atendimento especializado a pessoas com deficiência visual, intelectual e mental, além de física e motora permanente.

#blogVencerLimites – Há outros esforços da Gol para garantir acessibilidade aos clientes com deficiência?

Priscila Hernandez – A GOL possui atendimento e auxílio a todos os Cliente que necessitem de apoio especializado.

Pessoas com deficiência visual podem identificar-se a um dos colaboradores da GOL no aeroporto, para solicitar ajuda. O cliente será apresentado ao chefe de cabine assim que embarcar no avião e receberá assistência durante todo o voo, além das orientações de segurança. As aeronaves também possuem folhetos de segurança em braile. É permitido viajar com o cão-guia, com transporte gratuito do animal.

Realizamos no ano passado o primeiro encontro de segurança com foco em acessibilidade, em parceria com o Instituto Magnus, uma entidade de assistência social que contribui para inclusão da pessoa com deficiência visual por meio do cão-guia. Abrimos o encontro aos convidados com uma vivência das dificuldades que uma pessoa com deficiência visual pode encontrar no dia a dia. Depois foram feitos simulados para o mapeamento do comportamento dos cães guias em emergências. Primeira empresa aérea a realizar esta ação, aprendizado que resultou em melhorias em nossos procedimentos.

Passageiros com deficiência intelectual e mental podem viajar desacompanhados sempre que estiverem em condições de entender e aplicar as medidas de segurança no voo. Caso a pessoa não consiga seguir as instruções fornecidas pela equipe por conta de deficiências que causem perda de memória ou orientação, recomendamos que ela viaje com um acompanhante e apresente atestado médico 48 horas antes da viagem. A GOL oferece ao acompanhante um desconto de 80% na passagem aérea.

Para pessoas com deficiência física ou motora permanente, a GOL oferece cadeira de rodas, caso seja necessário. É possível também despachar, sem custo adicional, uma cadeira de rodas ou um par de muletas.

