Golpe no Whatsapp usa informação falsa sobre direitos das pessoas com deficiência

Um golpe aplicado por meio do Whatsapp pede dados pessoais dos usuários e dissemina informação falsa sobre a criação de grupo de trabalho para analisar mudanças legislativas que prejudicariam as pessoas com deficiência.

A mensagem de voz, criada por aplicativo que transforma texto em áudio, fala sobre passagens aéreas e reuniões em Brasília.

https://brasil.estadao.com.br/blogs/vencer-limites/wp-content/uploads/sites/189/2021/02/aud20210209wa0014_090220215630.mp3

O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) publicou nota de alerta sobre a ação.

“São falsas as informações disseminadas por áudio, em aplicativos de troca de mensagens, sobre suposta criação de grupo de trabalho (GT) para analisar mudanças legislativas que prejudicariam as pessoas com deficiência.

Essa hipótese sequer é discutida internamente. Pelo contrário, a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SNDPD), do MMFDH, trabalha para ampliar os direitos desse segmento da população.

É nesse sentido que o já criado GT de avaliação biopsicossocial discute a regulamentação do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/15)”, diz a nota.

Vídeo produzido por Helpvox com a versão da reportagem na Língua Brasileira de Sinais pela tradutora e intérprete Milena Silva.

