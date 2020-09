Google e Fundação Dorina unem especialidades em ação inclusiva

ABERTURA EM LIBRAS (EM GRAVAÇÃO)

A Fundação Dorina Nowill para Cegos e o Google uniram especialidades para garantir a 1.500 pessoas com deficiência visual a participação plena na reabilitação e na qualificação profissional oferecidas pela instituição. Com a pandemia de covid-19, a comunicação, o suporte e o atendimento em atividades de pedagogia, terapia ocupacional, orientação e mobilidade, fisioterapia, serviço social e ortóptica se tornaram mais difíceis porque os atendidos enfrentam barreiras de acesso à internet, inclusive para pagar um plano da dados e também porque não possuem dispositivos atualizados.

Dessa forma, todos ganharam do Google smartphones Motorola, com acesso gratuito à internet, foram orientados para configurar e usar os recursos de acessibilidade do sistema Android e outras ferramentas criadas pela empresa, além da aplicação dessas soluções no dia a dia.

O grupo também poderá participar nos próximos dois anos dos cursos à distância (EaD), oferecidos pela Fundação Dorina, de informática, massoterapia e empreendedorismo, além dos atendimentos interventivos da instituição.

Android acessível – O sistema Android tem muitos recursos de acessibilidade. Na Transcrição Instantânea, é possível visualizar legendas em tempo real na conversa ou transcrever vídeos, podcasts, mensagens de áudio ou gravações próprias, sem precisar de conexão de internet.

Outra ferramenta é o Amplificador de Som, que filtra ruídos de fundo e ajusta à forma de escuta do usuário com a conexão dos fones de ouvido.

O TalkBack, bastante conhecido, integrado ao Android, transforma em texto tudo aquilo que é visual e permite que a abertura de aplicativos, edição de textos e navegação entre telas seja feita por fala. O Lookout usa a câmera do celular e aplica inteligência artificial para identificar o que está em volta. Basta enquadrar um objeto para descobrir o que ele é, inclusive alimentos no prato.

O Android também permite conexão com ferramentas externas, como teclados ou computadores. Todas as soluções e materiais sobre o tema estão na página android.com.

