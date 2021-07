Governo acaba com eleição do Conade

O governo federal acabou com a eleição para o Conade, o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A decisão foi confirmada nesta terça-feira, 6, em audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados sobre a a suspensão das atividades do conselho.

VENCER LIMITES EM AÇÃO entrevistou a advogada Ana Cláudia Mendes de Figueiredo, coordenadora do Grupo Nacional de Autodefensoria da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down (FBASD), e Hugo Frota Magalhães Porto Neto, da Associação Nacional do Ministério Público de Defesa dos Direitos dos Idosos e Pessoas com Deficiência (AMPID), ambos ex-conselheiros do Conade. Confira a entrevista completa no IGVT @blogVencerLimites.

Um entrave burocrático interrompeu, em maio, as atividades do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, impedindo a eleição de novos integrantes. São mais de dois meses sem a participação do Conade nos debates, sem a representação da população com deficiência nas discussões do governo federal sobre políticas públicas de inclusão.

Respostas – No mês passado, o blog Vencer Limites pediu esclarecimentos à Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SNDPD) e recebeu, no dia 7 de junho, uma nota.

“A Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos está tomando as providências para que o processo de recomposição do Conade ocorra o quanto antes. Será preciso elaborar um edital para que as entidades representativas das pessoas com deficiência sejam eleitas para comporem o Conselho. O colegiado é fundamental para o acompanhamento, monitoramento e avaliação das políticas públicas para as pessoas com deficiência, e a Secretaria preza pela sua manutenção e retorno ao pleno funcionamento com a máxima urgência”, diz a nota.

O blog pediu novo posicionamento a respeito das mudanças na escolha de integrantes do Conade. Ainda não houve resposta.

