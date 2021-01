Governo do RJ vai mapear pessoas com deficiência para vacinar contra a covid-19

Use 26 recursos de acessibilidade digital com a solução da EqualWeb clicando no ícone redondo e flutuante à direita, ouça o texto completo com Audima no player acima, acione a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda ou acompanhe o vídeo no final da matéria produzido pela Helpvox com a interpretação na Língua Brasileira de Sinais.

O governo do Rio de Janeiro vai mapear o número de pessoas com deficiência no estado, seus municípios de residência e definir uma distribuição correta de doses da vacina contra covid-19, específicas para essa população.

A decisão foi tomada nesta quinta-feira, 21, após um pedido apresentado pelo deputado federal Otavio Leite (PSDB-RJ), que é membro da Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência do Congresso Nacional, em reunião com o secretário de Saúde, Carlos Alberto Chaves, representantes do Instituto Benjamin Constant (IBC), do Instituto Nacional de Educação dos Surdos (INES), da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae Brasil), da Federação das Pestalozzis e da Federação das Instituições de Pessoas com Deficiência (FEBIEX).

“Esse planejamento é fundamental para que se saiba a ordem de grandeza das pessoas a serem vacinadas e organizar pontos específicos de vacinação, em parceria com as instituições que trabalham pela causa das pessoas com deficiência”, explica o deputado.

Maria Odete Santos Duarte, diretora do Instituto Benjamin Constant, lembrou que pessoas com deficiências visuais precisam usar as mãos. “Torna ainda mais difícil a adaptação durante a pandemia. Trazer essas informações e saber que essas pessoas poderão ter atendimento diferenciado é fundamental”.

“Esse movimento é importante para outras ações da vigilância. Poderemos sentar e conversar com os municípios, que são os responsáveis por realizar as ações na ponta”, afirma Claudia Mello, subsecretária de Vigilância em Saúde.

Documento Vacinação das pessoas com deficiência no RJ – deputado federal Otavio Leite PDF

