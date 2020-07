Governo lança plano para pessoas com deficiência na pandemia

View this post on Instagram

Quem resolve o problema do CAIXA Tem? 🤬 Aplicativo para acessar o auxílio emergencial permanece indisponível, com falhas constantes e quedas de conexão. Em muitos casos, sequer funciona. Quando finalmente abre o app, usuário não consegue pagar contas ou transferir os R$ 600. Usar o cartão virtual em compras na rua é impossível porque a fila do sistema não tem fim e pode simplesmente recomeçar sem aviso. A CAIXA afirma que o aplicativo está "disponível 24h, pelos 7 dias da semana, mas devido ao alto volume de acessos pode apresentar intermitência momentânea em alguns serviços". O banco sugere ao beneficiário "tentar novo acesso ao serviço um pouco mais tarde". A assessoria de imprensa da CAIXA diz, em nota enviada ao #blogVencerLimites, que "os clientes e beneficiários estão conseguindo concluir as operações, apesar das intermitências. O CAIXA Tem registra uma média de 335 mil usuários por hora", justificou a CAIXA 😎 Descrição da imagem #pracegover: Homem segura um smartphone com a mão direita. Na tela do disposto, a interface de pagamento de contas do aplicativo CAIXA Tem com a mensagem 'tente mais tarde. Com a mão esquerda, o homem faz um sinal de negativo, apontado o polegar para baixo. Crédito: blog Vencer Limites 📲 #PessoasComDeficiência #AuxílioEmercencial #CaixaTem #Pandemia #Covid19 #Coronavírus ➡️ VencerLimites.com.br.