Governo libera R$ 5 milhões para o BB Crédito Acessibilidade

O programa de financiamento de tecnologia assistiva para pessoas com deficiência, BB Crédito Acessibilidade, que estaria suspenso a partir desta quarta-feira, 1° de julho, ganhou novo fôlego.

De acordo com informações exclusivas obtidas pelo #blogVencerLimites, o governo federal empenhou mais R$ 5 milhões para manter o BB Crédito Acessibilidade, valor que já foi repassado ao Banco do Brasil.

Desde 2012, a linha de crédito possibilita a compra de itens de acessibilidade como órteses, próteses, softwares e dispositivos digitais com taxas subsidiadas pela União.

No primeiro semestre de 2020, o Banco do Brasil realizou 3.479 operações da linha BB Acessibilidade, no valor total de R$ 34 milhões.

