Governo troca comando da Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência

O advogado Claudio de Castro Panoeiro é o novo secretário nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A nomeação está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 17.

A professora Priscilla Gaspar, que comandou a SNDPD desde o início do governo Bolsonaro, foi exonerada e assume a direção do Departamento de Políticas Temáticas dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Os dois órgãos fazem parte do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), comandando por Damares Alves.

Em junho do ano passado, Claudio de Castro Panoeiro, que é cego, se tornou secretário Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Doutor em direito pela Universidade de Salamanca, na Espanha, foi a primeira pessoa cega a fazer uma sustentação oral em um tribunal superior, em 2010, no Superior Tribunal de Justiça.