Grupo de pessoas com deficiência publica vídeo acessível em apoio a Lula

Um grupo de pessoas com deficiência publicou um vídeo acessível, com interpretação em Libras, legendas, audiodescrição e locução, em apoio a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa à presidência da República. Desde o começou da campanha eleitoral, é a primeira manifestação contundente favorável a um candidato feita especificamente por pessoas com deficiência que não concorrem a cargos neste pleito. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 1.271.381 eleitores com deficiência estão registrados do Brasil.

A publicação foi lançada oficialmente na sexta-feira, 21, às 10h, nas redes sociais de artistas, ativistas profissionais da cultura e influenciadores. “A proposta é fortalecer as conquistas e o legado da gestão Lula em prol da acessibilidade cultural, além de apontar o compromisso futuro de Lula com a acessibilidade e a inclusão de pessoas com deficiência”, diz o grupo em comunicado oficial.

O vídeo, chamado de ‘Acessibilidade, Educação e Cultura: É Lula!’, tem depoimentos de pessoas com deficiência auditiva, física, intelectual e visual, inclusive autistas.

“A imagem de Bolsonaro empurrando seu intérprete de Libras é o retrato do que é a ‘acessibilidade’ em sua gestão. Bolsonaro, em 2019, no quarto mês de mandato, extinguiu o conselho de direitos das pessoas com deficiência (CONADE) de maneira que não há mais um órgão para fiscalizar o cumprimento de leis voltadas às pessoas com deficiência. Através do PL 6159 que, embora não tenha sido aprovado, ainda tramita no Congresso, ataca a Lei de Cotas. Em 2020, o governo Bolsonaro reduziu em 71% o valor destinado ao Programa Nacional de Apoio à Saúde das Pessoas com Deficiência (Pronas/PCD). Somente naquele ano, mais de R$ 83 bilhões deixaram de ser destinados ao programa. Lembrando que o ministro da educação de seu governo, Milton Ribeiro, declarou que alunos com deficiência ‘atrapalham os demais estudantes’. O presidente endossou sua fala”, afirmam o comunicado.

“Lula, logo no seu primeiro ano de mandato em 2003, lançou pelo MEC o programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade. O Brasil se tornou signatário da Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência (ONU/2006), ratificada pelo Congresso Nacional como emenda à Constituição Federal (Decreto Federal 6949/2009), que ampara a LBI (Lei Brasileira de Inclusão). Ainda na educação Inclusiva, implementou a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, garantindo o acesso a estudantes com deficiência à escola regular. Implementou a dupla matrícula do Fundeb para estudantes com deficiência que estão na escola regular para destinar recursos de investimento na inclusão escolar. Instituiu os núcleos de acessibilidade nas instituições Federais de ensino superior. Criou cursos de graduação em licenciatura e bacharelado em Letras Libras. Lula implementou o Programa Nacional de Inovação em Tecnologias Assistivas e Centros de referência em tecnologia assistiva. Criou a rede nacional de cuidados de pessoas com deficiência no SUS. Ofertou residências acessíveis contemplando pessoas com deficiência no programa Minha Casa Minha Vida. Fortaleceu a participação e o controle social das políticas públicas com a realização de conferências nacionais sobre os direitos das pessoas com deficiência. O programa Cultura Viva, que teve início na gestão do ministro da cultura Gilberto Gil e continuou com o ministro Juca Ferreira, deu visibilidade e fortaleceu a consciência ampla das culturas surdas e das culturas de pessoas com deficiência. E assim Lula seguiu com a jornada de políticas públicas pelos direitos das pessoas com deficiência que são levantadas e defendidas no vídeo”, completa o grupo.

FICHA TÉCNICA:

Montagem: Laysa Elias

Roteiro e Locução de Audiodescrição: Danielle França

Articuladoras: Daina Leyton e Estela Lapponi

Tradução Libras/Português: Anne Magalhães

PARTICIPAÇÃO:

Cristiane Muñoz, Edinho Santos, Estela Lapponi, Gislana Vale, Ivan Baron, Jessica Teixeira, João Paulo Lima, Jorge Rodrigues, Lara Gomes, Leo Castilho, Léo Viturino, Leandro Miguel, Mariana Rosa, Nayara Rodrigues da Silva, Thamyle Vieira, Valdo Nóbrega, Victor di Marco e William JS.