Grupo de teatro discute preconceito e discriminação em espetáculo inclusivo

Questões cotidianas de preconceito e discriminação vivenciadas por pessoas com e sem deficiência estão no espetáculo ‘Ninguém Mais Vai Ser Bonzinho’, do grupo de teatro ‘Os Inclusos e os Sisos’, encenado ao vivo no sábado, 19, para celebrar o Dia Nacional do Teatro Acessível.

Na peça, que tem 40 minutos de duração, o elenco se reveza em personagens por esquetes curtas que usam o humor para levar o público a reflexões e se reconhecer nas personagens. O vídeo completo está no YouTube, com legendas, audiodescrição e interpretação em Libras.

Os recursos de acessibilidade foram incluídos de maneira simultânea por uma solução desenvolvida pela ONG Escola de Gente. O projeto tem apoio do Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância).

A companhia ‘Os Inclusos e os Sisos’ foi criada por Tatá Werneck em 2003 e o espetáculo ‘Ninguém Mais Vai Ser Bonzinho’ é inspirado em livro de Claudia Werneck, mãe da atriz e superintendente da Escola de Gente.

Recursos de acessibilidade em produções culturais, presenciais ou virtuais garantem que pessoas com deficiência, idosas, com baixo letramento e qualquer outra dificuldade possam participar do evento e acompanhar as informações com autonomia e independência.

Ficha técnica do projeto

Coordenação: Pedro Prata

Direção: Carolina Godinho

Orientação do grupo: Diego Molina

Elenco: Diogo Fujimura, Fábio Nunes, Fabíola Godoi, Leandro Lamas, Mariana Rebelo e Victor Albuquerque

Audiodescrição: Nara Monteiro

Língua de sinais: JDL Traduções

Operação de vídeo: Márcio Freitas

Comunicação: Ricardo Teixeira

Assessoria de imprensa: Dobbs Scarpa Assessoria de Comunicação

Administração: Luciana Gomes

Consultoria em lei de incentivo: Natália

Simonete

Duração: 40 minutos

Classificação etária: Livre

