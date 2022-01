Grupo de teatro propõe ‘casamento’ entre Libras e português

O ‘casamento’ da Língua Brasileira de Sinais com a Língua Portuguesa é a proposta do grupo de teatro Ciclistas Bonequeiros no espetáculo ‘Histórias Gregas em Sinais e Imagens’, que chega neste mês aos Centros Educacionais Unificados (CEUs) da cidade de São Paulo.

Em cena, duas personagens contam de maneira inédita mitos gregos como ‘A Caixa de Pandora’, ‘Asas de Ícaro’, ‘Prometeu Acorrentado’ e ‘Ulisses e as Sereias’. Direção e dramaturgia são de Gustavo Guimarães Gonçalves.

A trupe usa a técnica japonesa Kamishibais, na qual um contador usava uma caixa-cenário, visitava povoados e narrava histórias para crianças que jamais haviam visto uma encenação artística.

Não se trata de uma personagem conversando com a plateia em português enquanto um interprete faz a tradução para Libras. O grupo une as narrativas e apresenta de maneira simultânea.

FICHA TÉCNICA

Histórias Gregas em Sinais e Imagens – Grupo Ciclistas Bonequeiros

Elenco: Bruna Burket e Bianca Viunas

Direção e dramaturgia: Gustavo Guimarães Gonçalves

PROGRAMAÇÃO – CEUs

Dia 17/01 – CEU Lajeado

Endereço: Rua Manuel da Mota Coutinho, 293

Horário: 10h

Dia 17/01 – CEU Inácio Monteiro

Endereço: R. Barão Barroso do Amazonas, s/n

Horário: 14h

Dia 18/01 – Associação Jardim Nazaré

Endereço: Rua Santo Antônio da Vargem Alegre, 2

Horário: 10h

Dia 18/01 – Associação Moradores do Jaraguá

Endereço: Travessa Dona Luiza Ursula, 103

Horário: 14h

Dia 19/01 – CEU Butantã

Endereço: Av. Eng. Heitor Antônio Eiras Garcia, 1870

Horário: 10h

Dia 19/01 – CEU Uirapuru

Endereço: Rua Nazir Miguel, 849

Horário: 14h

Dia 20/01 – CEU Cantos do Amanhecer

Endereço: Av. Cantos do Amanhecer, S/N – Jardim Eledy

Horário: 10h

Dia 20/01 – CEU Guarapiranga

Endereço: Estr. da Baronesa, 1120

Horário: 14h

Dia 21/01 – CEU São Mateus

Endereço: R. Curumatim, 201

Horário: 10h