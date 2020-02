Grupo faz próteses gratuitas para crianças em impressoras 3D

View this post on Instagram

Entrega do dispositivo protético 3D para o Bernardo, de Curitiba, na TV Transamerica. 🎥📺 Um programa especial sobre Agenesia de Membros, com os Super Herois Homem de Ferro (Tony Stark Brasil) e Capitão América 🖐 Entrevista com Lucia Miyake, madrinha oficial da Associação Dar a Mão e Diretora de Pesquisa Técnica/ Doutora em Engenharia e Pesquisadora da PUC-PR 🖐 ❤ Muita informação sobre Tecnologia Assistiva e a história da Associação Dar a Mão, um pouco da trajetória da instituição e trabalho realizado 🤗 Emoção na entrega do dispositivo protético 3D ao Bernardo, super fã do Homem de Ferro 💓 Programa completo no link: https://www.facebook.com/100000764125995/posts/2617667591602019/ Associação Dar a Mão – Uma Rede de Apoio à Diferença de Membros. #TecnologiaAssistiva #DaraMão #Agenesia #InclusãoSocial #Agenesiademembros #IgualdadenasDiferenças #SomosDaraMao #LuckyFin #limbdifferenceawareness #JoiaRara