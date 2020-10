Grupo lança pesquisa sobre profissionais com deficiência no marketing

Use 26 recursos de acessibilidade digital com a solução da EqualWeb clicando no ícone redondo e flutuante à direita, ouça o texto completo com Audima no player acima, acione a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda ou acompanhe o vídeo no final da matéria produzido pela Helpvox com a interpretação na Língua Brasileira de Sinais.

As necessidades específicas dos profissionais com deficiência no marketing, os principais desafios para produzir e consumir conteúdo, e as condições de acessibilidade nos locais de trabalho são algumas questões que uma pesquisa lançada nesta semana tenta responder.

O estudo é organizado pela consultoria Talento Incluir, o movimento Web Para Todos, a empresa de software para marketing e vendas Resultados Digitais (RD) e a escola de habilidades digitais Digital House.

A proposta é mapear o setor. A conclusão será apresentada no ‘Hostel by RD Summit’, organizado pela Resultados Digitais entre 1 e 3 de dezembro.

Clique aqui para participar da pesquisa. A coleta dos dados fica aberta até 15 de novembro. Quem responder concorre a ingressos para o summit, que será totalmente online, terá 80 palestrantes e cinco trilhas de conteúdo sobre marketing e vendas.

REPORTAGEM COMPLETA EM LIBRAS (EM GRAVAÇÃO)

Vídeo produzido pela Helpvox com a versão da reportagem na Língua Brasileira de Sinais.

Para receber as reportagens do #blogVencerLimites no Whatsapp, mande ‘VENCER LIMITES’ para +5511976116558 e inclua o número nos seus contatos. Se quiser receber no Telegram, acesse t.me/blogVencerLimites.