Grupos de autistas que denunciaram Léo Lins são atacados na internet

ABERTURA EM LIBRAS (EM GRAVAÇÃO)

Ouça essa reportagem com Audima no player acima, acione a tradução do texto em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda ou acompanhe o vídeo no final da matéria produzido pela Helpvox com a interpretação na Língua Brasileira de Sinais.

Perfis sobre autistas no Instagram e no Twitter marcados pelo humorista Léo Lins nos últimos dias, após discussões e brigas virtuais entre os grupos e o comediante, estão sendo atacados com ofensas e xingamentos.

Mães de crianças autistas ouvidas pelo #blogVencerLimites nesta quinta-feira, 24, relatam o recebimento de dezenas de mensagens.

“Estamos fazendo copia de tudo e vamos incluir na ação coletiva contra o Léo Lins”, afirmou uma das mães. “Um horror. Vou registar novos boletins na delegacia”, disse outra mãe.

As famílias atacadas moram em São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Todas mantêm comunicação em grupos nas redes sociais e no Whatsapp.

O #blogVencerLimites procurou Léo Lins por Whatsapp e mensagens no Instagram, mas não houve resposta.

REPORTAGEM COMPLETA EM LIBRAS (EM GRAVAÇÃO)

Vídeo produzido pela Helpvox com a versão da reportagem na Língua Brasileira de Sinais gravada pelo intérprete e tradutor Gabriel Finamore.

