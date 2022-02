“Guerra expõe antipatia da Ucrânia à população com deficiência”, diz Accessibility.com

“A Ucrânia é notoriamente ‘antipática’ à deficiência e inacessível. O país está repleto de prédios de apartamentos de vários andares da era soviética sem elevadores, enquanto acomodações básicas como rampas de acesso e oportunidades de emprego equitativas são raras”, diz a Accessibility.com, instituição internacional que defende os direitos das pessoas com deficiência.

Em análise sobre como a invasão da Rússia à Ucrânia afeta a vida de civis com deficiência, a entidade internacional chama a atenção para os problemas de acessibilidade em Kiev e para os atrasos nas políticas públicas de inclusão do governo ucraniano.

“Os relatórios indicam que apenas 4% da infraestrutura física de Kiev tem alguma acessibilidade, excluindo pessoas com deficiência do acesso a muitos espaços públicos e comerciais. Foi apenas em 2021 que a empresa ferroviária nacional da Ucrânia (Ukrzaliznytsia) lançou seus primeiros trens acessíveis com espaço dedicado para cadeiras de rodas”, diz a instituição.

Leia a íntegra de Como a invasão da Rússia à Ucrânia afeta civis com deficiência?

“Após semanas de tensões crescentes na região, o presidente russo, Vladimir Putin, iniciou uma invasão militar da Ucrânia na manhã de quinta-feira, 24. As tropas russas entraram na capital Kiev e em outras grandes cidades, atacando por terra, ar e mar no que está sendo chamado de ‘guerra convencional’ mais intensa e violenta na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. À medida que um país inteiro se encontra sob cerco, a vida de milhões está em jogo.

Especialistas em conflitos internacionais preveem que a invasão levará a uma das crises de ajuda humanitária mais significativas que a Europa já viu na história moderna, já que milhões são deslocados de suas casas e buscam refúgio em nações europeias próximas, como a Polônia. A Ucrânia é notoriamente “antipática’ à deficiência, de modo que os ucranianos idosos e com deficiência já eram populações carentes antes da invasão e agora correm maior risco de não conseguir escapar do conflito e buscar refúgio.

Para entender melhor a iminente crise humanitária que irá abalar a vida dos civis ucranianos e deixar muitos ucranianos idosos ou com deficiência vulneráveis, uma breve discussão sobre a invasão é necessária para fornecer algum contexto.

Putin lançou o ataque militar na quinta-feira, 24, após semanas de posturas e manobras políticas. Ainda assim, uma invasão militar total sempre foi prevista depois que Putin passou anos provocando tensões políticas em países que antes faziam parte da União Soviética, como Ucrânia, Geórgia e Bielorrússia. Dentro da Ucrânia, Putin alimentou movimentos separatistas desde a anexação da Crimeia em 2014, produzindo estrategicamente distúrbios civis, levando à instabilidade em todo o país.

Com essas tensões em alta, Putin invadiu com estratégias de assalto que são projetadas para serem debilitantes para civis como meio de forçar uma rendição militar. Na manhã de sexta-feira, 25, os relatórios indicaram que Putin estava disparando mísseis em Kiev, uma tática que mostra que choque mais espanto e crueldade são os principais objetivos da invasão. Essa estratégia esclarece que a Rússia não se preocupa com danos materiais ou colaterais ou em colocar civis que não podem fugir em grave perigo.

A crueldade de Putin não passa despercebida aos cidadãos da Ucrânia, pois muitos abandonaram suas casas para buscar refúgio ao longo da fronteira polonesa, onde as tropas da OTAN estão estacionadas e podem oferecer alguma proteção. Esse êxodo em massa e o influxo de refugiados será a maior crise humanitária que a Europa já viu desde a Segunda Guerra Mundial.

Uma crise humanitária para ucranianos com deficiência – Embora abandonar as casas seja uma decisão dolorosa para qualquer ucraniano que esteja pensando em buscar refúgio, sair não é uma opção para muitos ucranianos idosos ou com deficiência. Como poucos ucranianos possuem carros, muitos que se dirigem para a fronteira estão caminhando, e uma jornada a pé não é viável para muitas pessoas com deficiência. Ainda assim, mesmo de carro, seria uma viagem traiçoeira, especialmente considerando que, uma vez lá, os refugiados provavelmente passarão semanas, se não meses, em tendas.

Muitos estão se abrigando em estações de trem subterrâneas, para aqueles que optaram por ficar enquanto as forças russas estão agora bombardeando cidades com ataques de mísseis. Com infraestrutura acessível mínima no país, os ucranianos com deficiência são impedidos de chegar a esses abrigos antibombas subterrâneos e escapar do fogo de mísseis.

A Ucrânia afirma ter 2,7 milhões de pessoas com deficiência, cerca de 6% da população. No entanto, a Ucrânia é notoriamente inacessível. O país está repleto de prédios de apartamentos de vários andares da era soviética sem elevadores, enquanto acomodações básicas como rampas de acesso e oportunidades de emprego equitativas são raras.

Os relatórios indicam que apenas 4% da infraestrutura física de Kiev tem alguma acessibilidade, excluindo pessoas com deficiência do acesso a muitos espaços públicos e comerciais. Foi apenas em 2021 que a empresa ferroviária nacional da Ucrânia (Ukrzaliznytsia) lançou seus primeiros trens acessíveis com espaço dedicado para cadeiras de rodas.

Não apenas grande parte da paisagem urbana ucraniana é inacessível, mas a deficiência ainda carrega um forte estigma social, e as pessoas com deficiência são muitas vezes escondidas e invisíveis. Com pouca infraestrutura governamental ou política voltada para acessibilidade ou inclusão, grande parte do trabalho na prestação de cuidados e dignidade recai sobre organizações privadas e indivíduos.

A resposta da Europa à crise humanitária – Embora o governo da Ucrânia possa não ter políticas ou infraestrutura para apoiar os cidadãos com deficiência, o Fórum Europeu da Deficiência (EDF) antecipou a crise que se aproxima. Em 24 de fevereiro de 2022, o EDF publicou uma carta aberta à OTAN e aos chefes de Estado europeus, russos e ucranianos pedindo que reconhecessem a crise humanitária enfrentada pelas populações com deficiência da Ucrânia e se preparassem para agir.

Especificamente, a carta aberta solicita que essas entidades honrem suas obrigações nos termos do artigo 11 da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência em relação a situações de risco e emergências humanitárias e a Resolução 2475 (2019) do Conselho de Segurança da ONU sobre Proteção de Pessoas com Deficiência em Conflito .

Devido às condições desiguais em que muitas pessoas com deficiência já vivem na Ucrânia, o FED solicitou que sejam feitos esforços específicos para evitar que as pessoas com deficiência sejam abandonadas durante a invasão, além de um pedido para que todos os cidadãos com deficiência tenham pleno acesso a serviços humanitários e ajuda da Europa.

À medida que o ataque militar aumenta e esta crise se desenrola, só o tempo dirá se os esforços humanitários da Europa atingem com sucesso os objetivos estabelecidos pelo FED”.