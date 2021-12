Guia de inclusão digital defende acessibilidade como objetivo de desenvolvimento sustentável

Acessibilidade como o 18º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) é a proposta defendida no Guia Prático de Acessibilidade e Inclusão Digital, lançado nesta quarta-feira, 8, pelo Legal Grounds Institute, antes chamado de Instituto LGPD (clique aqui para assistir ao evento online).

Segundo a ONU, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade.

“Estes são os objetivos para os quais as Nações Unidas estão contribuindo a fim de que possamos atingir a Agenda 2030 no Brasil”, diz a Organização.

O guia foi desenvolvido por iniciativa de Cid Torquato, ex-secretário municipal da pessoa com deficiência de São Paulo, em conjunto com a advogada Juliana Abrusio. A criação tem parceria com o escritório Machado Meyer Advogados, tem apoio do Centro de Estudos das Sociedades de Advogados (CESA) e da rede E.S.S.E. Mundo Digital.

O documento tem quatro capítulos com diretrizes para a construção de conteúdos e sistemas que favoreçam a acessibilidade digital, tratando de temas como o histórico e os benefícios da inclusão digital, diretrizes e boas práticas de acessibilidade. Também evidencia a importância do engajamento das organizações (públicas e privadas) e da sociedade para a inclusão digital.

No pósfacio, o guia trata da inclusão do 18º ODS, com publicação de artigo escrito por Cid Torquato com a jornalista Ciça Cordeiro.

“A acessibilidade, seja ela física, comunicacional ou atitudinal, entre outras, representa o ferramental fundamental para a estruturação de sociedades realmente sustentáveis”, dizem os autores.

“Acessibilidade, inclusão, diversidade e sustentabilidade são conceitos essencialmente interligados, interconectados e interdependentes, sem os quais não venceremos os desafios humanos e ambientais que, hoje, colocam em xeque o futuro do planeta”, ressaltam.