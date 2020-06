Guia ensina a identificar e prevenir violência contra mulheres com deficiência

Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.

A violência contra as mulheres com deficiência durante a pandemia de covid-19 – principalmente as agressões dentro de casa em meio às medidas de distanciamento social por causa do coronavírus – precisa ser combatida com rigor e efetividade.

Os dois temas, pandemia e violência, estão totalmente relacionados, combinação que atinge especialmente a população feminina. Com o isolamento, cresce a ameaça, mas identificar e prevenir essa situação é mais difícil.

Por isso, a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo (SEDPcD) lançou o ‘Guia Prático: Identificação e prevenção à violência contra as mulheres com deficiência’, que faz parte das ações do programa ‘TODAS in-Rede’.

O material orienta sobre a localização de atos de violência e a oferta de informações sobre como e onde pedir ajuda, principalmente dentro a pandemia, para vítima e as pessoas dentro de seu convívio social.

O guia tem contatos de uma rede de proteção e acolhimento, além de aplicativos que podem ajudar em situação de emergência e vulnerabilidade.

Documento Clique aqui para ler e baixar o ‘Guia Prático: Identificação e prevenção à violência contra as mulheres com deficiência’ PDF

A SEDPcD também lançou uma cartilha sobre a covid-19, com informações sobre prevenção e os principais cuidados em caso de contaminação pelo coronavírus.

Entre os destaques da publicação estão explicações sobre a importância de ficar em casa, detalhes sobre como acontece a transmissão e ações para se proteger.

Além dos cuidados usuais, apresenta medidas específicas para cada deficiência, suas especificidades, orientações, recomendações, serviços e um passo a passo ilustrado sobre a higienização das mãos e o tempo ideal para a limpeza.

Documento Clique aqui para ler e baixar a cartilha de prevenção à covid-19 para pessoas com deficiência PDF

____________________________________________

Para receber as reportagens do #blogVencerLimites no Whatsapp, mande ‘VENCER LIMITES’ para +5511976116558 e inclua o número nos seus contatos. Se quiser receber no Telegram, acesse t.me/blogVencerLimites.

VencerLimites.com.br é um espaço de notícias sobre o universo das pessoas com deficiência integrado ao portal Estadão. Nosso conteúdo também está acessível em Libras, com a solução Hand Talk, e áudio, com a ferramenta Audima.

Todas as informações publicadas no blog, nas nossas redes sociais, enviadas pelo Whatsapp ou Telegram são produzidas e publicadas após checagem e comprovação. Compartilhe apenas informação de qualidade e jamais fortaleça as ‘fake news’. Se tiver dúvidas, verifique.

Mande mensagem, crítica ou sugestão para blogVencerLimites@gmail.com. E acompanhe o #blogVencerLimites nas redes sociais:

Facebook.com/VencerLimites

Twitter.com/VencerLimitesBR

Instagram.com/blogVencerLimites

____________________________________________