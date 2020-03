Guia para estimular crianças com e sem deficiência em casa

Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.

O Instituto Jô Clemente (IJC) publicou nesta semana um guia de orientações para estimular crianças em casa. O material tem 32 páginas e foi desenvolvido especialmente para o período de restrição social imposto pela pandemia do coronavírus.

Elaborado por equipe multidisciplinar composta por psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicopedagogos e assistentes sociais, o conteúdo é voltado para crianças de até 6 anos, com e sem deficiência.

São atividades e orientações para cada período da primeira infância, quando é necessário estar atento aos sinais de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor.

“Durante o período de quarentena ou em férias escolares, por exemplo, pais devem observar e estimular o desenvolvimento dos filhos para identificar qualquer atraso e saber quando é necessário procurar auxílio especializado”, explica Kelly Carvalho Freitas, supervisora do Serviço de Estimulação e Habilitação do IJC, área que produziu o material.

“Tendo ou não um sinal de atraso no desenvolvimento, a criança precisa ser autônoma e deve ser estimulada ao máximo. Também é muito importante, quando necessário, realizar uma intervenção precoce para reduzir as consequências de algum transtorno do neurodesenvolvimento”, completa a supervisora.

