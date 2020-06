Hand Talk lança tradução para a Língua Americana de Sinais

Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.

O aplicativo da Hand Talk para smartphone e tablet que faz a tradução de textos e áudios para Libras, a Língua Brasileira de Sinais, agora também converte conteúdos em inglês para ASL (American Sign Language), a Língua Americana de Sinais.

Lançada oficialmente nesta quarta-feira, 3, a nova solução começou a ser construída no ano passado, quando a startup de Maceió recebeu um aporte de R$ 3 milhões do Google.org, por meio do ‘Desafio de Impacto em Inteligência Artificial Google AI Challenge‘

Para escolher o idioma no app atualizado (Android e iOS), o usuário só precisa fazer a troca acessando o menu no canto superior esquerdo da tela inicial, selecionando a bandeira do Estados Unidos e, a partir dessa opção, inserir conteúdos em inglês, que serão traduzido para a Língua Americana de Sinais.

“A missão da Hand Talk é quebrar as barreiras de comunicação entre surdos e ouvintes. Libras não é universal e existem diferentes línguas de sinais em todo o mundo”, diz a Hand Talk.

“Escolhemos adicionar a Língua Americana de Sinais por ser muito utilizada. Estima-se que, só nos Estados Unidos, a ASL está presente na comunicação de até 2 milhões de pessoas. Também é usada em países como Filipinas, Porto Rico, República Dominicana, além de algumas partes do Canadá e do México”, afirma a startup.

“Mercado da acessibilidade cresceu de maneira absurda nos últimos anos”, diz Ronaldo Tenório, CEO da Hand Talk

“Além de toda a tecnologia, por trás dessa novidade está um time de especialistas em Língua Americana de Sinais. Por meio de um sistema colaborativo, eles gravam e etiquetam vídeos dos sinais e sentenças, melhorando a tradução do Hugo e construindo um vocabulário cada vez mais abrangente” explica a empresa.

“Esses dados são o insumo essencial para que o sistema de inteligência artificial tenha um bom desempenho e, dessa forma, consigamos uma tradução para uma língua tão rica e completa como fazemos com a Libras”, ressalta a Hand Talk.

