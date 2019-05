Hand Talk prevê crescimento de 130% e mira mercado internacional

Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.

A Hand Talk, startup brasileira especializada na tradução automática da Língua Brasileira de Sinais (Libras), deve crescer até 130% neste ano no País, prevê o CEO da empresa, Ronaldo Tenório. É uma comprovação da importância da acessibilidade na internet e um fortalecimento do uso da inteligência artificial para aprimorar a tecnologia assistiva.

A companhia acaba de receber um aporte de R$ 3 milhões do Google.org, por meio do programa Google AI Challenge. “Foi uma chamada para organizações, com ou sem fins lucrativos, que trabalham com inteligência artificial para impactar a vida de pessoas. Era a cara da Hand Talk porque é exatamente isso que fazemos. Nos inscrevemos, passamos por algumas etapas e fomos escolhidos”, celebra Tenório.

No total, o Google recebeu 2.600 inscrições de todo o mundo. “Inscrevemos um projeto para melhorar a qualidade de tradução do Hugo (avatar do aplicativo que faz o sinais), com uso da inteligência artificial. Para fazer isso, precisamos de cientistas de dados, desenvolvedores e linguistas”, explica o executivo. “Também queremos incluir no sistema a ASL (American Sign Language), a língua americana de sinais (usada nos Estados Unidos, Canadá e México)”.

A startup tem mais de 150 empresas, de médio e grande porte, em sua lista de clientes no Brasil. Entre as mais recentes são Azul Linhas Aéreas e Samsung. No caso da Azul, somente nos primeiros meses de uso da ferramenta em seu website – de setembro a dezembro de 2018 – foram mais de 4 milhões de traduções para Libras. E a Samsung, além de ter a solução da Hand Talk em sua página, também faz atendimento em Libras por videoconferência.

“Essa expansão tem base na defesa da acessibilidade. O summit de acessibilidade digital que fizemos em 2018 teve mais de 6 mil inscritos. Nossa expectativa é chegar a 10 mil inscritos neste ano”, diz o CEO.

