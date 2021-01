Holanda começa a vacinar pessoas com deficiência contra a covid-19

Use 26 recursos de acessibilidade digital com a solução da EqualWeb clicando no ícone redondo e flutuante à direita, ouça o texto completo com Audima no player acima, acione a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda ou acompanhe o vídeo no final da matéria produzido pela Helpvox com a interpretação na Língua Brasileira de Sinais.

Pessoas com deficiência já estão tomando a vacina contra a covid-19 na Holanda. A primeira foi Sanne, uma mulher com síndrome de Down, que aparece sorrindo, ao lado da mãe e de uma enfermeira, momento registrado pelo jornal De Telegraaf em reportagem publicada nesta terça-feira, 19.

A brasileira Fatima de Kwant, que vive na Holanda, em Papendrecht, e tem um filho autista de 24 anos, disse ao #blogVencerLimites que nunca houve dúvida sobre a vacina para as pessoas com deficiência ou foi necessário pressionar as autoridades. “A gente nunca duvidou ou teve que lutar para que fossem vacinados logo”, afirma.

“A Holanda dividiu a vacina com outros países da Europa. Assim sendo, tomaremos em grupos de prioridade. O meu é o último, pela idade e condição de saúde”, explica a brasileira.

Edinho, filho de Fátima, estuda Ciências Contábeis na Da Vinci College, na cidade de Purmerend, e trabalha como auxiliar de administração em uma empresa de empacotamento de alimentos. Por ser um setor essencial, não parou de trabalhar na pandemia, mas a empresa reforçou as medidas de proteção. Além de usar máscara e luva, ele está almoçando em uma sala separada e não na cantina.

“Edinho tem a opção de tomar a vacina, mas como é muito independente, não quis. Vai tomar com o resto da população, a partir de março”, explica Fátima, que é especialista em autismo, desenvolvimento e comunicação, é co-idealizadora da Reunida (Rede Unificada Nacional e Internacional pelos Direitos dos Autistas) e assessora do apresentador Marcos Mion para o tema.

Fátima celebrou o início da vacinação em uma publicação no Instagram, com a imagem do jornal holandês. “A foto diz mais que mil palavras. Sanne recebe a vacina com carinho, junto ao pessoal treinado, e de um parente. Com ela, milhares de outros holandeses com deficiência receberão a vacina a partir de hoje. As pessoas com deficiência são um grupo de risco, devido a vários fatores, entre outros, sua dificuldade em manter os protocolos de higiene para o público em geral (não abraçar, não tocar no rosto, lavar as mãos com frequência, manter distância, etc.) em razão da sua deficiência. É dever da sociedade protegê-las”, escreveu a brasileira.

Brasil – A Coordenação Estadual de Políticas para o Autismo do Pará (CEPA) anunciou nesta segunda-feira, 18, o Plano Paraense de Vacinação PPV/COVID-19, em acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19.

“Estaremos aguardando maiores orientações do governo federal. A Coordenação Estadual de Políticas para o Autismo, juntamente com a Coordenação Estadual da Pessoa com Deficiência, estará atuando ativamente nas orientações técnicas e na logística adotada no processo de imunização dos grupos prioritários (4º fase)”, informou o órgão.

REPORTAGEM COMPLETA EM LIBRAS (EM GRAVAÇÃO)

Vídeo produzido pela Helpvox com a versão da reportagem na Língua Brasileira de Sinais.

