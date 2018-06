Honda bate novo recorde de vendas para pessoas com deficiência

———-

A Honda driblou a crise em 2015 e atingiu, no ano passado, sua melhor marca em vendas de carros para pessoas com deficiência desde a chegada ao Brasil, em 1971. No total, a montadora vendeu 15.717 automóveis para esse público, o que representa um aumento de mais de 60% na comparação com 2014.

O destaque fica para o City, com 7.490 unidades comercializadas. Para 2016, a fabricante prevê um cenário de vendas estáveis, mantendo o mesmo patamar de 2015. A montadora investe forte no mercado de pessoas com deficiência e tem uma área específica para essa finalidade, chamada Honda Conduz.

O que provoca esse crescimento constante, mantendo aquecido o setor, mesmo com a crise, na avaliação de Marcos Martins de Oliveira, gerente-geral comercial da Honda, é a informação. “A divulgação tem ajudado bastante porque mostra como muitas pessoas podem obter as isenções, mas não sabem. Há também o crescimento do beneficiário não-condutor, ou seja, aquele que conquista o benefício, mas não guia o carro”, diz.

Para Oliveira, o teto de R$ 70 mil para compra do carro zero com todas as isenções previstas tem de ser revisto. “É o mesmo preço desde 2009, mas a inflação e outros fatores reduzem o poder de compra e muitas marcas precisaram aumentar os preços”, afirma o gerente.

É uma demonstração do potencial de consumo da pessoa com deficiência e um exemplo para empresas, que devem avaliar possíveis investimentos nesse público formado, no Brasil, segundo o Censo IBGE 2010, por aproximadamente 46 milhões de pessoas.

