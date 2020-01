IBM cria solução que projeta legendas em frente aos olhos

Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.

Um engenheiro da IBM no Peru desenvolveu uma aplicação que gera legendas em closed caption na frente dos olhos de uma pessoa enquanto ela conversa com outras pessoas. Criada usando a solução de inteligência artificial IBM Watson, a ferramenta foi batizada de ‘Vision D’.

O código de programação é open source, ou seja, está liberado de graça na internet para desenvolvedores aprimorarem o modelo da tela, trocarem atualizações e propostas (clique aqui para ver).

A tecnologia foi desenvolvida principalmente para pessoas com deficiência auditiva porque o visor permite acompanhar na legenda o que é dito na conversa, sem perder contato visual e sem que os interlocutores precisem usar língua de sinais. Também é possível converter a conversa para mensagens de texto no smartphone.

INCLUSÃO E EMPATIA – “Participo de grupos de trabalho e congressos com diversidade de talentos. Me chamou a atenção a dificuldade que tinham os participantes com deficiência auditiva para manter a interação nas conversas e apresentações”, diz o engenheiro Leoncio Huamán, consultor na unidade de Cognitive Process Transformation da IBM no Peru e criador do ‘Vision D’.

“Isso me motivou a criar uma ferramenta para inclusão dessas pessoas, para que a deficiência auditiva não seja um obstáculo”, explica Huamán. Os testes e o desenvolvimento do ‘Vision D’ tiveram participação da Associação de Jovens e Adolescentes Surdos do Peru.

A criação do ‘Vision D’ rendeu ao engenheiro prêmio ‘Inovadores com menos de 35 anos’, concedido pelo MIT Technology Review, do Instituto Tecnológico de Massachusetts (EUA). A invenção também foi premiada pela Universidade Ricardo Palma, em Lima (Peru), no concurso ‘Criatividade Electrônica URP 2018 II’ do curso de Engenharia Eletrônica.

Mande mensagem, crítica ou sugestão para blogVencerLimites@gmail.com

Acompanhe o #blogVencerLimites nas redes sociais

Facebook – Twitter – Instagram – LinkedIn – YouTube