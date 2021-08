IJC ensina famílias de pessoas com deficiência intelectual a montar um pequeno negócio

Empreendedorismo individual é o nome sofisticado para a tática que se tornou a principal fonte de renda e sobrevivência de milhares de brasileiros. No país com 14 milhões de desempregados, a pandemia de covid-19 cria barreiras à recuperação econômica. Trabalhar por conta própria é a única maneira de conseguir colocar algum dinheiro dentro de casa. Com as instituições fechadas ou restritas à circulação, muitos integrantes de famílias de pessoas com deficiência intelectual precisaram abandonar seus empregos para cuidar de seus entes mais vulneráveis.

Diante desse cenário, o Instituto Jô Clemente (IJC) lançou em abril o projeto EMPREENDi, para capacitar famílias de pessoas com deficiência intelectual a empreender e buscar uma renda própria.

O programa foi desenvolvido pelo CEPI (Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação) do IJC para atender até 200 famílias. A primeira turma, selecionada em Heliópolis, na zona sul de São Paulo, será acompanhada até dezembro de 2022.

Após a inclusão no programa, o projeto verifica se os participantes já são, ou não, empreendedores, mostra como descomplicar os processos e enfrentar crises, orienta sobre negócios específicos para mulheres, oferece mentoria, ajuda a fazer o registro da MEI (Micro Empresa Individual) e também a obter crédito no Banco do Povo.

As famílias recebem cestas básicas doadas pela Fundação Mapfre e pela ASID (Ação Social para Igualdade das Diferenças).

O projeto tem apoio da Fundação Casas Bahia, Sebrae-SP, Junior Achievement, CEU e Instituto Gente. E foi ampliado recentemente, com a participação da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo, Instituto Êxito e o programa EMPREENDA-Asid.

As inscrições estão abertas na página do projeto (clique aqui).

