Imagem da semana: protesto contra a falta de acessibilidade

Em meio à onda de manifestações que invadiu o País nas últimas semanas, a atitude de Samuel de Oliveira, de 41 anos, paraplégico, morador de Juína, no Mato Grosso, é um exemplo de como um cidadão pode protestar sozinho e, mesmo assim, reunir milhares, sem destruir nada (aliás, muito ao contrário disso).

Cansado de conviver com a falta de acessibilidade na cidade, na última segunda-feira, 24, ele levou balde, cimento, madeiras, pedras e água para a entrada do prédio da Secretaria Municipal de Saúde e construiu uma rampa. Samuel vai ao local com frequência para buscar documentos que garantem um tratamento médico em Brasília.

O prefeito de Juína, Hermes Bergamim, prometeu melhorias.