Imagens de um cego em Tóquio

O fotógrafo João Maia está em Tóquio para uma importante missão. Ele é embaixador institucional da Fundação Dorina Nowill para Cegos e vai registar momentos da competição e da cultura japonesa, mas a parte mais emblemática desse trabalho ultrapassa o esporte.

Maia tem baixa visão, é criador do projeto Fotografia Cega, e foi para o outro lado do mundo descobrir e mostrar de que maneira o país trata as pessoas com deficiência e a acessibilidade, principalmente para quem tem deficiência visual.

A missão inclui fotos, vídeos e publicações nas redes sociais da Fundação Dorina. A meta é dar visibilidade ao tema ao proporcionar à sociedade acesso mais profundo à realidade das pessoas cegas ou com baixa visão.

Para capturar as imagens, ele usa audição, tato, olfato, percepção de vultos e cores.

Maia perdeu a visão aos 28 anos, por consequência de uma uveíte bilateral, fez sua reabilitação na Fundação Dorina e somente após esse processo investiu na conquista do antigo desejo de trabalhar com a fotografia. Em 2016, cobriu os Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro.

Para receber as reportagens do

#blogVencerLimites no Telegram,

acesse t.me/blogVencerLimites.