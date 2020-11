Importância da inclusão de autistas na educação e do diálogo na rotina escolar

Use 26 recursos de acessibilidade digital com a solução da EqualWeb clicando no ícone redondo e flutuante à direita, ouça o texto completo com Audima no player acima, acione a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda ou acompanhe o vídeo no final da matéria produzido pela Helpvox com a interpretação na Língua Brasileira de Sinais.

“Educar o aprendente autista é construir uma relação com dialógo, pressupõe um jeito diferente de aprender e de ensinar”, afirma o escritor, educador e psicopedagogo Eugênio Cunha, um dos palestrantes do 1º Simpósio Nacional AutismoS On-line, evento gratuito organizado pelo Instituto AutismoS com a Uniasselvi, transmitido nesta quarta-feira, 4, no YouTube.

Para o professor, a inclusão de pessoas autistas na educação exige participação do profissional assistente, para dar suporte ao processo de aprendizagem.

As explicações do educador foram reforçadas pelo relato de Marcos Petry, de 27 anos, que é autista e compartilha suas experiências na internet, principalmente o processo que o levou à formação em comunicação e ao mestrado em design gráfico e produção publicitária.

Junto com sua mãe, Arlete Petry, o palestrante narrou sua trajetória de autoconhecimento e de que maneira enfrentou as barreiras para o desenvolvimento pessoal e profissional. “São muitos desafios e possibilidades. O autismo precisa ser compreendido por diversos olhares”, diz Petry.

“A autenticidade foi o pontapé para vencer as dificuldades. A gente não deixou ele dentro de casa. Não encontramos muita informação, mas investimos nos estímulos e num intenso trabalho conjunto de toda a família para que o Marcos pudesse ter uma vida com qualidade. Aos 12 anos, ele se percebeu diferente e começou a se autoestudar, se entender”, comentou Arlete.

Diagnóstico – “As características do Transtorno do Espectro Autista não podem ser avaliadas isoladamente, é preciso considerar fatores em conjunto – hiperatividade, ansiedade e distúrbio do sono são algumas delas – para um diagnóstico preciso e, a partir daí, orientar a criança para estimular o desenvolvimento de habilidades”. A explicação do neurologista infantil Thiago Gusmão também foi destaque no simpósio.

“Ninguém se torna autista depois de adulto. Os sinais se apresentam na infância e acompanham a pessoa por toda a vida”, disse no evento a escritora Michelle Malab, que recebeu a confirmação de sua condição já adulta e que tem um filho autista.

Vídeo produzido pela Helpvox com a versão da reportagem na Língua Brasileira de Sinais.

