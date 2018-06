Projeto promove a inclusão de pessoas com deficiência intelectual no mercado de trabalho

———-

O acesso da pessoa com deficiência ao trabalho tem muitos obstáculos. Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), das 46 milhões de pessoas que afirmam ter deficiência no Brasil, somente 350 mil têm emprego formal, com carteira assinada e benefícios previstos na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

A frequente oferta de vagas menores, com baixos salários, a falta de qualificação dos candidatos, além do estigma, do preconceito e também do desinteresse de empresários na inclusão, criam barreiras difíceis de vencer, que ampliam a exclusão.

Para destruir esses obstáculos e abrir cada vez mais as portas do mercado de trabalho para a diversidade, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) criou, parceria com a Apae de São Paulo, um programa de inclusão profissional para pessoas com deficiência intelectual batizado de ‘IncluiCCEE, oportunidade para todos’.

Os interessados devem procurar a Apae, que elabora o perfil vocacional dos candidatos, com atenção às vontades e potencialidades da pessoa dentro de um universo específico de trabalho.

O projeto tem duração de um ano e a meta é ampliar o potencial dos funcionários, fortalecendo suas habilidades e competências. Quatro colaboradores, com idade entre 20 e 27 anos, já foram contratados e trabalham no setor administrativo, com as secretárias, e também na central de documentação da Câmara. A jornada diária é de 4 horas.

O desenvolvimento desses profissionais é acompanhado pela Apae, que esclarece dúvidas e reforça a importância da diversidade no ambiente de trabalho. A contratação por meio do projeto tem três fases: análise do perfil, desenvolvimento no ambiente de trabalho e acompanhamento após a contratação.

A CCEE tem mais de 300 empregados, inclusive profissionais com deficiência física, auditiva e visual. Na página da Câmara na internet é possível acompanhar a oferta de vagas, cadastrar currículo e se candidatar.

