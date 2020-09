Inclusão de crianças com deficiência é tema de livros didáticos e acessíveis

ABERTURA EM LIBRAS (EM GRAVAÇÃO)

Ico é autista, Caia tem síndrome de Down e Tico teve as duas mãos amputadas. As histórias das três personagens são contadas em livros didáticos e acessíveis escritos por Carina Alves, diretora do Instituto Incluir, e fazem parte do projeto Leitura Acessível.

Todas as publicações têm versões em português e alemão, Libras, braile, audiodescrição e pictogramas.

“São percursos que revelam o preconceito, a discriminação e a ressignificação da identidade social de pessoas que vivem em uma sociedade excludente, mas avançam diante das adversidades, de um cotidiano da barbárie, do preconceito instalado na sociedade”, diz Carina.

‘O Menino que Escrevia com os Pés’ conta a história de Tico, que teve as duas mãos amputadas.

‘A Princesa que tinha um Cromossomo a Mais’, escrito em parceria com Mari Meira, narra a vida de uma menina que tem síndrome de Down.

‘Ico e o Mundo que Queremos Construir’, em coautoria com Elyse Matos, é um conto sobre um menino autista.

Quem quiser saber mais sobre os livros pode acessar a página literaturaacessivel.com.br e também visitar a exposição gratuita que a CCR Metrô Bahia organizou em Salvador, na estação Lapa, até 4 de outubro.

