A sexualidade da pessoa com deficiência foi um dos temas do encontro que reuniu aproximadamente 200 pessoas no Parque Ibirapuera, em São Paulo, organizado no último dia 22 de abril por grupos de trabalho que fazem parte da Associação do Orgulho GLBT de São Paulo (APOGLBT), com participação dos criadores de ‘Menino Gay’ e ‘Gata de Rodas’.

O ponto central do evento foi a inclusão de gays, lésbicas, bissexuais travestis e transexuais com deficiência. A ação foi promovida em parceria com a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED) e o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Cidadãos com deficiência foram transportado pelo serviço Atende.

As eleições de outubro, quando o País vai escolher novos deputados e senadores (além de governadores e o Presidente da República) também estiveram em debate, com destaque para a importância de ampliar a presença de defensores dos direitos humanos no Congresso Nacional, a exemplos dos deputados Mara Gabrilli (PSDB/SP) e Jean Wyllys (PSOL/RJ).

