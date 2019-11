Inclusão geek

Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.

Durval, Maria Luíza e Letícia são três dos cinco alunos do projeto TAMTAM, criado há 30 anos em Santos, no litoral sul de SP, uma referência em cultura inclusiva, para trabalhar no 3º Santos Criativa Festival Geek, que começa nesta quinta-feira, 14, e vai até domingo.

O grupo escolhido para atuar no evento – todos serão remunerados – integra uma ação piloto do Programa de Inclusão Cultural (PIC), lançado pela Prefeitura de Santos em outubro, organizado pela Secretaria de Cultura (Secult), para ampliar a diversidade no mercado de trabalho. O projeto, de autoria do prefeito Paulo Alexandre Barbosa (PSDB), foi encaminhado à Câmara Municipal e aguarda votação.

A meta do PIC é fortalecer o desenvolvimento sociocultural e socioeconômico de pessoas com deficiência intelectual (18 e 40 anos) por meio do trabalho em diversas áreas, funções, espaços e atividades da cidade. Todos os selecionados receberão treinamento específico e pagamento de um salário mínimo por mês.

“É importante porque ele já participa das atividades do TAMTAM, faz passeios e frequenta grupos de convivência. Tudo isso faz ele ficar mais ativo”, diz Guaraciaba Domingues, mãe de Durval, que tem 36 anos, está namorando e pretende oficializar o noivado em breve.

Para Maria Eugênia Brito, mãe de Maria Luíza e Letícia, de 18 e 20 anos, a nova experiência será importante para a evolução das meninas. “Ajudará a ter responsabilidade e a melhorar contato com outras pessoas”, celebra.

CLUBE DO LEGO – Entre as atividades do Festival Geek para inclusão de pessoas com deficiência intelectual haverá o Clube do Lego, espaço de vivência e exposição de peças montado em frente à Estação do Valongo, das 11h às 18h, com profissionais especializados e terapeutas ocupacionais.

“Lidar com peças Lego desenvolve a interação social, a cognição, as noções de estratégia e de planejamento”, explica Marina Rollo Camargo, psicóloga do Clube do Lego.

O 3º Santos Criativa Festival Geek, maior evento gratuito de cultura pop no País, vai ocupar o Centro Histórico de Santos com diversas atividades. A programação tem shows musicais, feiras, exposições de artistas de quadrinhos, campeonatos de videogame, concursos de cosplay e apresentações de grupos de K-Pop, além de workshops e painéis.

Entre os destaques dessa edição está a presença do ator mexicano Carlos Villagran, o ‘Kiko’ do seriado ‘Chaves’. Também está confirmada a participação do narrador Rômulo Mendonça, que irá narrar uma partida do game NBA. Outra atração é o dublador Guilherme Briggs, que faz a voz em português do ator Henry Cavill, intérprete do Superman no filme ‘Homem de Aço’, e do personagem Buzz Lightyear, da animação ‘Toy Story’, além de Ricardo Juarez (Johnny Bravo), Luisa Palomanes (Hermione Granger), Wirley Contaifer (Homem Aranha), Cecília Lemes (Chiquinha), Carlos Seidl (Seu Madruga), Nelson Machado (Kiko), Gustavo Berriel (Nhonho e Seo Barriga).

