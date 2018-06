Instituto Eldorado e HP oferecem capacitação para pessoas com deficiência em Porto Alegre

Curta Facebook.com/VencerLimites

O que você precisa saber sobre pessoas com deficiência

Pessoas com deficiência interessadas em capacitação em tecnologia da informação podem fazer inscrição em cursos gratuitos oferecidos pelo Instituto Eldorado e a HP em Porto Alegre.

São quatro meses de aulas, a partir do dia 17 de novembro, sobre informática básica (nivelamento), SCRUM (metodologia ágil para execução de projetos), introdução à qualidade de software, engenharia de testes (teoria e prática), ferramentas para uso geral em testes e atividades práticas de testes de software.

Para participar, é preciso ter 18 anos e ensino médio completo, além de familiaridade com a TI, pessoas que cursem faculdade na área e para quem já atua profissionalmente. Após uma análise prévia, os candidatos serão entrevistados e selecionados. As vagas são limitadas. As inscrições devem ser feitas no site do Projeto Oficina do Futuro PcD até o dia 9 de novembro.

O Instituto Eldorado oferece auxílio-capacitação de R$ 300,00 (trezentos reais) durante os meses dos cursos, além de treinamentos gratuitos nas tecnologias que farão parte do trabalho. Alunos que apresentarem os melhores desempenhos serão convidados, após o término da primeira fase, a participar do módulo avançado de programação e automação de testes, com duração de quatro meses.

As aulas serão ministradas no Instituto de Pesquisas Eldorado, dentro do Tecnopuc (consulte o mapa), de segunda a quinta-feira, das 19h às 22h.

Saiba mais – A iniciativa faz parte do ‘Programa Oficina do Futuro PcD – A competência faz a diferença’, que existe há seis anos e já capacitou mais de 360 pessoas. O Instituto Eldorado é uma referência no Brasil em pesquisa, desenvolvimento e inovação nas áreas de software, hardware, sistemas, processos, ensaios e testes de produtos eletrônicos, e em capacitação profissional nestas áreas, graças à sua gestão altamente qualificada e aos seus processos certificados pelas principais normas internacionais.