Instituto oferece capacitação gratuita em Windows, Office e suporte em microinformática para pessoas com deficiência

O que você precisa saber sobre pessoas com deficiência

Pessoas com deficiência têm até a próxima segunda-feira, 14, para fazer inscrição no curso gratuito que o Instituto Eldorado oferece em São Bernardo do Campo, na Grande SP. Serão três meses de aulas sobre Ambiente Windows, Ferramenta MS-Office, Ambiente Cliente-Servidor e exercícios práticos de solução de problemas típicos em ambiente Windows e aplicações de escritório.

Para participar, é preciso ter 18 anos e ensino médio completo (ou em curso). As inscrições devem ser feitas no site do Projeto Oficina do Futuro PcD. Após uma análise prévia, os candidatos serão entrevistados e selecionados. As vagas são limitadas. As aulas serão ministradas no Centro de Formação dos Profissionais de Educação (CENFORPE), que fica na Avenida Dom Jaime Barros Câmara, nº 201.

O trabalho é feito em parceria com a HP e terá com palestras sobre ética e cultura corporativa. Além do conteúdo técnico, o curso tem disciplinas sobre qualidade de atendimento aos clientes no que diz respeito aos problemas de microinformática.

Informações pelo telefone (19) 3757-3472 ou no e-mail oficinapcd@eldorado.org.br.