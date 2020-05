Instituto oferece curso online gratuito de Acessibilidade Cultural

Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.

A oferta de recursos de acessibilidade em eventos culturais é fundamental para a inclusão de fato das pessoas com deficiência. Mesmo assim, ainda é pontual a preocupação com a participação efetiva desse público, por iniciativa de produtotes, diretores e organizadores de shows, peças de teatro, exposições e manifestações de todo tipo.

Em tempos de pandemia do coronavírus e isolamento social para evitar a covid-19, vários artistas estão investindo em lives, mas nem todos incluíram, por exemplo, intérpretes de Libras, excluíndo a possibilidade de integrantes da comunidade surda, que têm a Língua Brasileira de Sinais como principal idioma, acompanharem as apresentações na íntegra.

Outro ponto que dificulta a acessibilidade completa no cenário cultural é a falta de especialistas em grande número para atender essa demanda. Apesar de muitas empresas oferecerem esse serviço, ainda há muito mais eventos do que profissionais nessa área.

Uma boa oportunidade para esse mercado surgiu nesta segunda-feira, 4, com a abertura do curso online e gratuito de ‘Formação Básica em Acessibilidade Cultural’, desenvolvido pelo Programa Educativo ‘Oi Futuro’ do Instituto de Inovação e Criatividade da Oi.

Voltado para profissionais e estudantes, maiores de 18 anos, com e sem deficiência, das áreas da cultura e educação de todo o País, o curso tem 25 vagas e recebe inscrições até este domingo, 10 de maio (clique aqui para se inscrever).

As aulas na modalidade EaD (Ensino à Distância) começam no dia 15 de maio, têm carga de 20 horas e duração de 30 dias. Quem concluir tudo recebe certificado.

O curso é feito na plataforma Google Classroom, com recursos completos de acessibilidade. E todo o conteúdo oferecido também é acessível.

