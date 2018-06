Instituto que atende crianças com implante coclear inaugura sede em São Paulo

O Instituto Escuta, especializado no atendimento a crianças com implante coclear (aparelho eletrônico cirurgicamente implantável que substitui totalmente o ouvido de pessoas que tem surdez total ou quase total), abriu as portas oficialmente de sua sede em São Paulo às 11h deste sábado, 22, na Rua Afonso Celso, nº 140, na Vila Mariana. O projeto nasceu há 4 anos, com ações de apoio a empresas do setor.

“Fonoaudiologia, psicologia e serviço social foram o nosso tripé norteador, além de acolher pais e cuidadores em oficinas, atendimentos psicológicos e atividades em conjunto com os filhos”, explica a psicóloga Carla Rigamonti, idealizadora do projeto. “Para os profissionais que atuam no instituto, não existe desenvolvimento pleno se a criança é tratada isoladamente. A relação entre o cuidador e a criança é fundamental. É nessa relação que baseamos o nosso trabalho’, diz a especialista.

Com a nova sede, a instituição pretende aumentar o atendimento em mais de 50%. Nos últimos anos, as mais de 100 famílias participaram de oficinas de estimulação de linguagem, grupos de apoio aos cuidadores, oficinas artesanais, além de eventos pontuais com a participação de famílias de todo o Brasil.

O implante coclear estimula diretamente o nervo auditivo com pequenos eletrodos colocados dentro da cóclea (nervo que transporta os sinais para o cérebro). Mais de 100 mil pessoas utilizam a tecnologia em todo o mundo.

Contatos com o Instituto Escuta podem ser feitos pelo telefone, nos números (11) 4119-1406 ou 99-687-4910.