Instituto Semeia lança guia de acessibilidade para parques e unidades de conservação

‘A natureza ao alcance de todos: guia de acessibilidade em unidades de conservação’ foi lançado nesta semana pelo Instituto Semeia para incentivar a discussão pública e a adoção de medidas consistentes e abrangentes para a eliminação de barreiras de acesso.

“A constatação de que muitas das áreas protegidas brasileiras, que estão entre os mais belos e importantes patrimônios naturais do mundo, não estão aptas a receber uma parcela significativa da população nos mobilizou a lançar luz sobre o assunto”, diz Fernando Pieroni, diretor-presidente do Semeia.

“Sua pertinência não se limita ao ponto de vista ético ou à imposição legal; se desvenda também pelo potencial de desenvolvimento do turismo acessível nas áreas protegidas do país, com promissoras repercussões para a visibilidade dessas áreas, a economia local e todas as pessoas envolvidas”, ressalta Pieroni.

“Falar de inclusão das pessoas com deficiência remete a um movimento repleto de lutas, conquistas e personagens que buscam tornar a sociedade um local com mais igualdade de condições de acesso e oportunidades para todas as pessoas. O direito à natureza, contudo, nem sempre está contemplado nesse debate”, afirma o diretor.

A publicação foi criada com o Instituto Novo Ser e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). E tem apoio da Agência Alemã de Cooperação Internacional (GIZ).