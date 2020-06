Intérpretes de Libras celebram Orgulho LGBTQIA+ com música de Pabllo Vittar

Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.

Um grupo formado por pessoas surdas e intérpretes de Libras gravou uma versão traduzida da música ‘Rajadão’, de Pabllo Vittar, para celebrar o Orgulho LGBTQIA+, comemorado durante todo o mês de junho.

A iniciativa foi liderada por Thyago Santos, ativista queer e intérprete da Língua Brasileira de Sinais. “A ideia é jogar luz sobre a questão da acessibilidade, principalmente para essa parcela da população que é invisibilizada, tanto por conta da homofobia quanto pelo preconceito contra a pessoa com deficiência, diz Thyago.

“Mostramos resistência frente a tanto preconceito e violência que sofremos diariamente. Esse mês deve ser mais comemorado do que nunca, numa época em que os direitos conquistados a tanto suor e sangue estão cada vez mais ameaçados”, afirma o ativista.

“A situação já é bastante complicada para quem tem acesso à informação em seu idioma. Imagine como deve ser para os que são privados de informação, já que a língua de sinais não é disseminada adequadamente nos meios de comunicação, mesmo sendo reconhecida pelo Estado”, destaca o intérprete de Libras.

“Temos 10,7 milhões de pessoas surdas no Brasil, mas não sabemos quantas usam Libras e nem quantas se declaram LGBTQIA+. Esse vídeo é um motor de esperança, que celebra a nossa comunidade e nos consola”, completa Thyago.

O vídeo publicado no IGTV e no YouTube tem apresentação da youtuber e drag queen Rita Von Hunty.

Ficha Técnica:

Texto:

Lucas Luan

Rita von Hunty

Edição:

Raphael Gaiani

Vinicius Redondo

João Pacca

Make:

Wagnê Moura

Participação em Libras:

Adriano Paiva

Airam Aimé

Aline L’Astorina

Anderson Almeida

Anderson Siqueira

Andrea Silva

Andressa Silva

Carilissa Dall’Alba

Helenne Sanderson

Eduardo Rocha

Flaviane Reis

Gracy Soares

Gabriel Isaac

Germano Dutra

Graci Gracielle de Menezes

Harry Adams

Huille Oliveira Silva

Igor Mesquita

Jonathan Sousa

Jonatas Medeiros

Jonathan Alvez

Juliano Prates

Kemelly Vicente

Leonardo Castilho

Maitha Legiehn

Mirelle Legiehn

Marcos Grutzmacher

Mário Augusto

Marcos Marquioto

Ramon Linhares

Raphael do Anjos

Rejane Silvéria

Simone Ferrari

Ricieri Palha

Sidnei costa

Timótheo

Toni Demambro

Willian Belarmino

____________________________________________

