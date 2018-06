Curta Facebook.com/VencerLimites

Quem gosta de esportes pode acompanhar os Jogos Paralímpicos de Inverno 2014 ao vivo pela internet, na página oficial da competição. É necessário instalar um aplicativo. Também é possível assistir pelo Youtube. O evento, realizado em Sochi, na Rússia, começou nesta sexta-feira, 7, e termina no próximo domingo, dia 16.

Dois atletas brasileiros participam das competições. Andre Cintra, no snowboard, e Fernando Aranha, no esqui-cross country. Na cerimônia de abertura, a equipe brasileira desfilou com oito pessoas e foi muito aplaudida. “Fiquei muito emocionado com a apresentação dos Agitos (símbolo do movimento paralímpico) e com o jeito que eles contaram a história do esporte paralímpico. Achei o máximo, algo único na vida de um atleta”, disse Fernando Aranha.

O desempenho dos atletas brasileiros pode ser acompanhado no site oficial do Comitê Paralímpico Brasileiro e também no Twitter e no Facebook.