Jovem com mielomeningocele conta em livro como enfrentou o bullying e chegou à autoaceitação

“Passei por 14 cirurgias e muitos traumas, mas consegui me desenvolver. O bullying e a minha autoaceitação foram os maiores desafios”, diz Maria Vitória Rezende Pedroso, de 22 anos, que conta no ebook ‘Meus Dias Por uma Vida Melhor’ detalhes da convivência com a mielomeningocele e com deficiências fisicas.

Mielomeningocele é uma condição que surge nas primeiras semanas de gestação, afeta a formação da coluna vertebral e da medula espinhal. Pode provocar lesão nas estruturas da medula, alterar a sensibilidade, os movimentos, o funcionamento da bexiga e do intestino.

“A criança pode não falar, não andar e nem comer sozinha, entre outras consequências. Nasci em Londres, na Inglaterra, e lá é permitido o aborto quando exite risco para o bebê ou para a mãe, mas a minha mãe decidiu continuar. Então, os médicos começaram a prepará-la para tudo isso”, relata a escritora.

Maria diz ter criado uma “personalidade forte” depois de passar por depressão, ansiedade e vários outros problemas. “Eu não aceitava que sou assim e não tem como ser de outra forma. Eu não tinha referências. Todas as garotas da escola eram lindas e ‘normais’. Por muito tempo, pensei que estava errada”, afirma.

Preconceito – “Não culpo as pessoas porque entendo que não nascemos com maturidade suficiente para lidar com as diferenças”, comenta Maria.

Formada em publicidade, ela usa o Instagram para compartilhar depoimentos, opiniões e também para apoiar outras pessoas com deficiência. “Tenho certeza de que consigo ajudar cada pessoa a construir uma mente blindada”, diz.

Ficha Técnica

Ebook: ‘Meus Dias Por uma Vida Melhor’.

Autora: Maria Vitória Rezende Pedroso

Idioma: Português

Página: 49

Formato: PDF

Preço: R$ 49,00

À venda na plataforma Hotmart (clique aqui).