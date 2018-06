‘Junho Lilás’ reforça a importância do Teste do Pezinho

Identificar doenças antes dos sintomas aparecerem e, desta forma, aplicar tratamentos que pode ser fundamentais para garantir qualidade de vida são as principais funções do ‘Teste do Pezinho’. O procedimento é feito com a coleta de sangue no calcanhar do bebê, no período a partir de 48 horas após o parto até o quinto dia depois do nascimento.

Gratuito e exigido por lei, o exame detecta fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, fibrose cística, anemia falciforme e demais femoglobinopatias, hiperplasia adrenal congênita e deficiência de biotinidase.

No Brasil, o Dia Nacional do Teste do Pezinho é celebrado em 6 de junho. E uma campanha da Unisert (União Nacional dos Serviços de Referência em Triagem Neonatal) com a Apae de São Paulo, batizada de ‘Junho Lilás’ (cor representa tranquilidade e transformação), destaca a importância do teste.

A meta é conscientizar sobre a relevância desse primeiro passo que pode definir o futuro do bebê, despertando a atenção de futuros pais e de profissionais da saúde para o período correto do exame.

A Apae de São Paulo foi a primeira a fazer o exame no País, em 1976, e seu Serviço de Referência em Triagem Neonatal (SRTN) está credenciado pelo Ministério da Saúde desde 2001. A instituição faz 77% dos testes em bebês nascidos na capital paulista, 64% dos recém-nascidos do Estado de SP e 16% de todas as crianças triadas no Brasil por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), maternidades e hospitais privados.

O sistema de Busca Ativa da organização promove convocação imediata de todos os recém-nascidos que apresentam alteração no Teste do Pezinho, quando solicitada a recoleta, é fundamental que seja feita imediatamente.

Além do teste tradicional, a Apae de São Paulo realiza o ‘Mais’, que inclui diagnósticos para deficiência de G-6-PD, galactosemia, eucinose e toxoplasmose congênita. E o ‘Super’, único a triar 48 doenças, incluíndo 38 diagnósticos da Espectrometria de Massas em Tandem – MS/MS.

Em 2016, foi incorporada a triagem para Imunodeficiências Combinadas Graves (SCID) e Agamaglobulinemia (AGAMA), que detecta um grupo de doenças genéticas graves nas quais não há produção de células de defesa T e/ou B nem de anticorpos protetores.

Participam da campanha Karina Bacchi, Naiumi Goldoni e Maria Cecília. E um filme com Tiago Abravanel e o grupo Palavra Cantada destaca a importância do teste. As ações têm o apoio da pediatra Ana Escobar, embaixadora da área da Saúde da Organização, da Prefeitura de São Paulo, da In Loco Media e da Agência Plug.

O médico pediatra Benjamin José Schmidt (1931-2009), formado pela USP (Universidade de São Paulo) em 1955, aprimorou e introduziu o Teste do Pezinho do Brasil. “Entre 15% e 20% dos nascidos vivos não fazem o teste. Infelizmente, a lei não funciona no País”, afirma Beny Schmidt, chefe do laboratório de patologia neuromuscular da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) e filho do pediatra.