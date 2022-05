Justiça suspense revisão do Plano Diretor de São Paulo por falta de acessibilidade

As reuniões online da Revisão do Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo foram suspensas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo porque as plataformas, as páginas e os documentos digitais apresentados pela Prefeitura não têm acessibilidade.

A decisão da juiza Patrícia Persiano Pires, da 16ª Vara da Fazenda Pública do TJ-SP, uma liminar, atendeu pedido da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e tem base na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (nº 13.146/2015). É o respeito à LBI.

O processo de revisão do plano diretor começou no ano passado e tem vários canais de comunicação e participação, o que inclui páginas no portal da Prefeitura de São Paulo. Ao menos 14 reuniões temáticas online e 5 transmissões ao vivo já foram feitas e, conforme a denúncia da Defensoria, todas essas reuniões e transmissões tinham barreiras para pessoas com deficiências e também para pessoas idosas.

Nenhuma audiência teve intérprete de Libras ou legendas ativas, um dos cadastros, do Participe+, que é obrigatório para a participação, não tem nenhuma ferramenta assistiva, e os formulários para envio das propostas estão repletos de obstáculos.

No despacho, a juiza informa que a Prefeitura foi notificada sobre os problemas e respondeu dizendo que iria melhorar a acessibilidade das plataformas e das reuniões, mas não fez isso, não apresentou estrutura satisfatória e ainda seguiu com os processos.

Agora, pasmem, a Prefeitura de São Paulo emite, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, desde 2019, o Selo de Acessibilidade Digital.

Essa secretaria foi acionada pela Justiça para avaliar as páginas, plataformas, documentos e reuniões do Plano Diretor, e todas receberam nota insuficiente para terem o status de acessível.

A emissão do Selo de Acessibilidade Digital segue uma lista bem completa de diretrizes que a própria Prefeitura e a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento ignoraram.

A prefeitura emitiu nota para confirmar que já começou a cumprir a ordem judicial e suspendeu as reuniões que estavam programadas sobre o Plano Diretor.

O lema das pessoas com deficiência em todo o mundo, ‘Nada sobre nós, sem nós’, não é apenas uma frase de efeito. Quando não há inclusão, só resta a segregação. E, no Brasil, quando não há acessibilidade, há somente o desrespeito à lei.