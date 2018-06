Curta Facebook.com/VencerLimites

Correr uma maratona não é tarefa fácil, mesmo para quem está fisicamente preparado. É um desafio que exige união entre corpo e mente. Para vencer os 42,195 km desta prova, independente da colocação alcançada ao final, o atleta precisa de uma estratégia, deve conhecer as próprias limitações e usar todas as suas habilidades. A vitória, muitas vezes, está na conclusão do percurso. Essas mesmas características, na verdade, devem fazer parte de qualquer competição.

Para corredores com deficiência visual, a conquista de uma corrida, seja qual for o tamanho, é fruto do trabalho de equipe. E, neste caso, metade da responsabilidade sobre o desempenho deste time está sob os ombros do guia. “É mais do que um trabalho de guia visual. Você precisa dar orientações, manter o atleta calmo e concentrado, saber o seu limite o o dele”, diz Laércio Alves Martins, guia de Lucas Prado, velocista brasileiro.

A vida de Laércio no papel de guia começou quase por acaso, em 1998. “Eu estava em Porto Alegre para correr uma prova de 10 km e soube que um atleta com deficiência visual iria correr a maratona, mas o guia havia faltado. Então, me ofereci para a função. E foi esse atleta que me ensinou, mostrou que não basta correr ao lado”, comenta. Em 2005, participou de sua primeira prova oficial de atletismo paralímpico, em Lille (França).

Laércio é guia de Lucas Prado desde 2008, quando os dois correram juntos na semifinal dos 400 metros nos Jogos Paralímpicos de Beijing, na China. Os dois são patrocinados pela Seguros Unimed. Em 2009, a parceria se tornou definitiva e já apresentou muitos resultados, entre os quais duas medalhas de prata na Paraolimpíadas de Londres (2012), cinco medalhas em campeonatos mundias – Christchurch (Nova Zelândia) e Lyon (França), além de conquistas significativas Parapan de Guadalajara, no México.

“A sociedade ainda não entende a pessoa com deficiência. Antes de conhecer esse universo, eu também não tinha nenhuma informação. E, para compreender realmente tudo isso, somente fazendo parte. É a integração que vai mudar essa percepção”, diz Laércio.