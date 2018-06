Maria Isabel da Silva é jornalista e atua na inclusão de pessoas com deficiência há mais de uma década. Em 2003, quando o então deputado Paulo Paim apresentou o projeto do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela passou a acompanhar de perto a proposta.

“Naquela época, percebi que faria toda a diferença, principalmente por congregar em um só instrumento jurídico os principais direitos das pessoas com deficiência nas áreas de esporte, educação, lazer, comunicação, trabalho, vida social, acessibilidade, moradia e assistência social”, explica.

A jornalista coordenou por mais de dez anos um grupo virtual de discussão sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência e escreveu o livro Documento ‘Estudo Comparado da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência’ PDF , lançado em novembro de 2015, obra que reúne os artigos da LBI, associados ao teor da Constituição Federal Brasileira e à Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

E, com a entrada em vigor da Lei Brasileira de Inclusão, o segundo livro ‘LBI na Prática – a Lei Brasileira de Inclusão na vida cotidiana das pessoas com deficiência’ (192 pág., AZ Artes Gráficas e Editora) foi lançado.

O trabalho tem apresentação de Zan Mustacchi, especialista da área da Síndrome de Down. O prefácio foi escrito por Geraldo Nogueira, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB/RJ. O editorial é de Cid Torquato, Secretário Adjunto da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, além de contracapa escrita pela deputada federal Mara Gabrilli, relatora da LBI na Câmara.

Lançado oficial no último dia 21 de janeiro na Cia dos Livros, livraria da Universidade Mackenzie, apresenta os artigos da Lei Brasileira de Inclusão junto com histórias de vida das pessoas com deficiência.

“São histórias verídicas ou fictícias, todas inspiradas em vidas e experiências verdadeiras, em que a deficiência se fez presente, mas não roubou a essência humana, muito pelo contrário, algumas vezes serviu de mola propulsora para um novo sentido à existência’, explica a autora.

“O objetivo desta segunda publicação é subsidiar profissionais que atuam no atendimento às pessoas com deficiência, familiares e as próprias pessoas com deficiência sobre a aplicação da LBI no cotidiano dessas pessoas”, diz a Maria Isabel.

Para comprar, é necessário encaminhar e-mail para belljornalista@gmail.com. “Eu informo as condições de aquisição (depósito em conta de R$ 30,00, mais R$ 9,90 de custo postal). A pessoa faz o depósito, me encaminha o comprovante e eu já envio pelos Correios o livro autografado. Se quiser digital, eu envio o CDRom com dois arquivos do livro, em PDF acessível, diagramado, e em TXT”, explica a jornalista.

As versões impressas dos dois livros têm versão digital acessível para leitores de tela utilizados por pessoas cegas.