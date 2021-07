Lei de Racismo precisa punir homofobia e transfobia

“O Congresso Nacional precisa alterar a Lei de Racismo (nº 7.716/1989) e punir efetivamente condutas homofóbicas ou transfóbicas, para haver mais segurança jurídica”, afirma Matheus Falivene, advogado e especialista em direito penal, que cita a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de aprovar, em 2019, a criminalização da homofobia e da transfobia, tipificada como crime hediondo, inafiançável e com pena de dois a cinco anos de prisão para o agressor.

“Essa lei contém diversos crimes, como impedir acesso a cargo público, a emprego e a estabelecimento comercial. O Supremo interpretou o art. 1º, que dispõe sobre o conceito de racismo e, com isso, abarcou a homofobia”, explica o advogado.

Falivene, que é professor na pós-graduação da PUC-Campinas, também defende o investimento de verbas federais em projetos na área de estatística e mapeamento criminal. “Existem legislações que obrigam os estados a colherem os dados estatísticos de segurança pública, mas alguns alegam não fazê-lo por falta de recursos”, diz.

O anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, atualizado em 15 de julho, mostra crescimento acima de 20% no número de notificações de estupros contra pessoas LGBTQIA+ em 2020. E chama atenção para a subnotificação da violência contra essa população. Em sete estados – Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Ceará, Rondônia e Rio Grande do Sul – não há esse tipo de registro.

Segundo a Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra), 80 pessoas trans foram assassinadas no Brasil no primeiro semestre de 2021. A expectativa de vida das mulheres trans no País é de 35 anos.

Matheus Falivene orienta a pessoa LGBTQIA+ que se sentir agredida a procurar o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), por meio do Disque 100, além de usar aplicativos específicos, acionar a Polícia Militar e a Polícia Civil.

“Quem testemunha um ato de homofobia deve denunciar o crime imediatamente”, ressalta o especialista.

