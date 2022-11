Lista ‘petista’ provoca cancelamento de doações para Apae no RS

A divulgação de uma lista de empresas e instituições supostamente ‘petistas’ em Ijuí, município da região norte do Rio Grande do Sul, a 390 quilômetros da capital Porto Alegre, provocou uma série de cancelamentos de doações à APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) que atua na cidade há 52 anos.

De acordo com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), no segundo turno das eleições de 2022 à presidência da República, o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), concorrente à reeleição, teve 8.887 votos a mais do que Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que venceu o pleito nacional. O município tem 84 mil habitantes.

“Não fizemos campanha para ninguém e já recebemos mais de R$ 500 mil em emendas parlamentares de integrantes de vários partidos”, diz Avani Brizzi Zwanziger, presidente da APAE de Ijuí. “Essa lista surgiu na segunda-feira, 31, dia seguinte à eleição, com 58 nomes. Imediatamente, ao menos dez doadores anunciaram o cancelamento de suas contribuições”, afirma. “Mais de 70% das famílias que apoiamos estão abaixo da linha da pobreza”, ressalta a líder a associação.

A instituição tem 80 funcionários e atende 599 pessoas com deficiência, sendo que 235 são alunos da escola mantida pela associação. Em março deste ano, passou a receber 150 autistas que frequentavam o CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) local.

“Temos fila de espera para vários projetos. Não há nenhuma instituição semelhantes na cidade. Nossa despesa mensal chega a R$ 200 mil. Só com a folha de pagamento são R$ 160 mil. Também temos apoio do município, convênio com o SUS (Sistema Único de Saúde) e recebemos recursos do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica)”, detalha Avani.

Segundo a presidente da APAE de Ijuí, é a primeira vez que algo do tipo acontece com a associação. “Publicamos uma nota de repúdio, que foi compartilhada pela Federação Estadual da APAEs do RS, e registramos um boletim de ocorrência por difamação. Estamos pedindo ajuda, inclusive de parlametares e pessoas inflentes na região”.

Avani Brizzi Zwanziger contou ainda que foram devolvidos vários convites comprados para um churrasco organizado pelo Rotary neste domingo, 6, para arrecadas fundos à associação. “Colaboradores deixaram de ir por causa da lista. Nossos pedidos de doações são sempre de R$ 1 ou R$ 2. Por isso, precisamos de quantidade”, esclarece a presidente da APAE de Ijuí.

O blog Vencer Limites apurou que há suspeitas sobre os possíveis autores da lista, mas nenhum nome foi confirmado.

Quem quiser apoiar a APAE de Ijuí pode fazer um PIX para a chave (55) 98148-0807 ou apontar para o QR CODE abaixo.