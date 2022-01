LIVRO: ‘A Menina da Foto’

‘A Menina da Foto’, de Kim Phuc Phan Thi (2018 – Editora Mundo Cristão), é uma biografia. Em 1972, as forças armadas dos EUA atacaram Trang Bang, no Vietnã, com NAPALM. Kim Phuc sofreu graves queimaduras e passou por um longo processo de reabilitação, que ela relata no livro, falando sobre religião, família, política, aceitação e a guerra. Ela tem hoje 58 anos, mora no Canadá, é casada e tem dois filhos.