Livro apoia projetos sobre doença rara

Luke Wygand tem 4 anos, mora com os pais, Carol e Richard, e a irmã recém-nascida, Amber, na cidade de Broomfield, no Colorado, região central dos Estados Unidos. Uma família como tantas outras, mas que convive com uma realidade complexa, de sensações diversas, com tensões, alívios e aprendizados diários.

As diferentes e repentinas ondulações no cotidiano da família Wygand são provocadas pela condição rara que acomete Luke desde o nascimento, a miopatia nemalínica, doença neuromuscular registrada uma vez a cada 57 mil nascimentos.

A condição exige contante atenção e cuidados, além de criatividade na busca por soluções para cada obstáculo. São os detalhes dessa rotina que Lilia Monteiro, avó de Luke e mãe de Carol, narra no livro ‘Os Diários de Luke Wygand’, publicado pela editora Construtores de Memórias.

Todo o lucro com a venda do livro é doado para estudos, pesquisas, projetos sociais e que aumentem a visibilidade da miopatia nemalínica.

Lilia Monteiro também escreveu ‘Diários de um baby’, publicado pela editora Oficina das Letras em 2017.

