Livro celebra os 40 anos da RPG

A Reeducação Postural Global, ou RPG, criada em 1980 pelo fisioterapeuta francês Philippe Emmanuel Souchard, permanece atual e inovadora. Trata do indivíduo, observando de que maneira cada pessoa reage a um determinado problema, o que resulta em um acompanhamento personalizado que identifica a causa de um ou mais sintomas, considera a totalidade do corpo humano e usa posições específicas para ajustar segmentos e recuperar o equilíbrio dos músculos.

A história da RPG e os detalhes do método consagrado em dezenas de países, inclusive no Brasil, com instituições dedicadas ao seu desenvolvimento e à formação de profissionais, estão no livro ‘Reeducação Postural Global – A tradição, o presente e o futuro’ (2022, Summus Editorial), organizado pelo próprio Souchard, com três especialistas de França e Itália, além de 13 colaboradores de seis países, o que inclui brasileiros.

Indicada para fisioterapeutas, mas que serve a todos os interessados no tema, a publicação de 14 capítulos é profunda e abrangente. “As raízes são sólidas, os ramos podem crescer, o método nunca foi tão atual quanto é agora”, afirma Philippe Souchard no préfácio. “A ‘tradição’ é a história que nos permitiu desenvolver uma ideia. O ‘presente’ é a atualidade que hoje anima a disciplina. O ‘futuro’ é a ciência da fisioterapia e a RPG é uma realidade que pertence inteiramente às ciências reabilitativas”, diz o autor.

Philippe Emmanuel Souchard também criou, em 1994, o Stretching Global Ativo (SGA). Já escreveu 19 livros, traduzidos em português, espanhol, italiano, inglês, alemão e polonês, entre eles ‘O diafragma’ (1989) e ‘Respiração’ (1989).

Souchard formou mais de 22 mil fisioterapeutas em diversos países, inclusive no Brasil. Atualmente, é diretor-presidente da Université Internationale Permanente de Thérapie Manuelle (UIPTM), presidente da Fundação Internacional de RPG e diretor-presidente do Instituto Philippe Souchard de Reeducação Postural Global (IPSRPG), que tem sedes em São Paulo e no Rio de Janeiro.

FICHA TÉCNICA

Título: Reeducação Postural Global – A tradição, o presente e o futuro

Organizadores: Philippe E. Souchard, Orazio Meli, Diego Sgamma, Paolo Pillastrini

Editora: Summus Editorial

Preço: R$189,90 (E-book: R$113,90)

Páginas: 232 (21 x 28 cm)

ISBN: 978-65-5549-071-8

